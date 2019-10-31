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«Пролежал в кювете до утра»: в Новосибирской области водитель сбил велосипедиста и скрылся

Пострадавший умер в машине скорой помощи

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Сейчас полиция устанавливает личность водителя

Сейчас полиция устанавливает личность водителя

В Новосибирской области около села Шилово неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся. ДТП произошло ночью в среду, 30 октября. Об этом в редакцию НГС написал читатель.

«Около 2 часов ночи на трассе К-17 Новосибирск — Павлодар рядом с Шилово неизвестный автомобиль совершил наезд на молодого человека 1989 года рождения, который передвигался на велосипеде. Данный водитель автомобиля скрылся, молодой человек пролежал в кювете до утра. Когда его обнаружили, вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался», — сообщил он.

Читатель также добавил, что велосипедиста обнаружили около 9:30 утра.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«Было такое ДТП. Идёт проверка. Личность водителя устанавливается», — рассказали в полиции.

Если вы стали свидетелем этого ДТП или вам известна личность водителя, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В минувший вторник, 29 октября, «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку у школы на Добролюбова.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Сергей
    31 окт 2019 в 01:04

    Урода расстрелять

    31 окт 2019 в 01:04

    Не найдут, к сожалению... Но велосипедист, земля ему пухом, тоже блин молодец! В два часа ночи по трассе ездить! Поди еще без жилета и фонарей.