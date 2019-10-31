«Пролежал в кювете до утра»: в Новосибирской области водитель сбил велосипедиста и скрылся

В Новосибирской области около села Шилово неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся. ДТП произошло ночью в среду, 30 октября. Об этом в редакцию НГС написал читатель.
«Около 2 часов ночи на трассе К-17 Новосибирск — Павлодар рядом с Шилово неизвестный автомобиль совершил наезд на молодого человека 1989 года рождения, который передвигался на велосипеде. Данный водитель автомобиля скрылся, молодой человек пролежал в кювете до утра. Когда его обнаружили, вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался», — сообщил он.
Читатель также добавил, что велосипедиста обнаружили около 9:30 утра.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.
«Было такое ДТП. Идёт проверка. Личность водителя устанавливается», — рассказали в полиции.
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