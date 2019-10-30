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Спорт

Новосибирские волейболисты всухую обыграли команду «Нова»

Игра закончилась со счётом 3:0

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Команда выиграла в каждом из трёх сетов

Команда выиграла в каждом из трёх сетов

Вечером в среду, 30 октября, в выездном матче чемпионата России «Суперлига Париматч» волейболисты новосибирского клуба «Локомотив» обыграли новокуйбышевскую команду «Нова».

«Основная команда "Локомотива" завершила волейбольный день уверенной победой над новокуйбышевской "Новой". Самым результативным игроком нашей команды стал Марко Ивович, на его счету 15 очков, у Павла Круглова — 14 очков, у Сергея Савина — 13», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».

Во всех трёх сетах новосибирцы обыграли соперников (25:16, 25:16, 25:22). Игра закончилась со счётом 3:0.

В конце сентября стало известно, что игроки ВК «Локомотив» вошли в состав национальной сборной на Кубок мира по волейболу.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    30 окт 2019 в 23:35

    Мужики вообще красавцы!

    местный
    30 окт 2019 в 23:38

    Кому это надо?

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 23:34

    Выиграл 29000 руб.