Закатайте это! «Яндекс» узнал, что новосибирцы заготовили на зиму

Рецепты заготовок в России ищут с весны до зимы, а консервируют от заката до рассвета Фото: Александра Савельева / 76.RU

В России заканчивается пора зимних заготовок, и аналитики «Яндекса» подсчитали, что солят, сушат и маринуют чаще всего. С августа по середину октября поисковик ответил на 35 миллионов кулинарных запросов. Самые популярные — про помидоры и огурцы. В списке фруктов и ягод трио лидеров — яблоки, сливы и смородина. Грибными заготовками в масштабах страны больше всего интересуется Сибирь.



В битве «Огурцы VS помидоры» в этом сезоне победили помидоры Фото: пресс-служба «Яндекса»

Новосибирск на карте консерваций заметно выделяется: про заготовку опят здесь спрашивают чаще среднего.

— По сравнению с другими большими городами в Новосибирске почти в полтора раза чаще интересуются рецептами заготовок из вишни и консервированием капусты. Ещё одна местная особенность — сравнительно высокое число запросов про опята. Новосибирцы спрашивают, как заготовить эти грибы на зиму, в три с половиной раза чаще, чем в среднем по России, — отмечают в «Яндексе».

Признавайтесь, это вы искали рецепты с опятами в интернете?

Консервация ягод и фруктов у россиян вызывает больше вопросов Фото: пресс-служба «Яндекса»

Несколько эффективных рецептов борьбы с урожаем мы вам тоже подсказывали. Захотите превратить баклажаны в пасту, а огурцы — в кимчи, вам сюда. А если до сих пор квасите капусту, учитывайте, что это ещё и халявный афродизиак.

Раз уж помидоры победили во всероссийской битве овощей, даем нескучный рецепт карамелизованных черри. Они без проблем хранятся в холодильнике, а на столе будут отличной закуской или добавкой в салате с сыром и оливками. Итак, нам понадобятся:

помидоры черри — 500 граммов;

чеснок — 3 зубчика;

сахар — от 3 до 5 столовых ложек;

соль — половина чайной ложки;

уксус из белого вина — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 100 граммов.

Вымытые и высушенные помидоры выкладываем на противень, подвяливаем в духовке при температуре 80–90 градусов. Черри должны лишь подсохнуть. На сковороде разогреваем масло с раздавленным чесноком. Как только оно приобретёт пахучесть, убираем чеснок. На сковороду выкладываем подсушенные помидоры, добавляем сахар и карамелизуем в течение пяти минут. Добавляем соль и уксус, чтобы последний выпарился.

