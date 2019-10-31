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Еда

Закатайте это! «Яндекс» узнал, что новосибирцы заготовили на зиму

А мы даем ещё один нескучный рецепт

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Рецепты заготовок в России ищут с весны до зимы, а консервируют от заката до рассвета

Рецепты заготовок в России ищут с весны до зимы, а консервируют от заката до рассвета

В России заканчивается пора зимних заготовок, и аналитики «Яндекса» подсчитали, что солят, сушат и маринуют чаще всего. С августа по середину октября поисковик ответил на 35 миллионов кулинарных запросов. Самые популярные — про помидоры и огурцы. В списке фруктов и ягод трио лидеров — яблоки, сливы и смородина. Грибными заготовками в масштабах страны больше всего интересуется Сибирь.

В битве «Огурцы VS помидоры» в этом сезоне победили помидоры

В битве «Огурцы VS помидоры» в этом сезоне победили помидоры

Новосибирск на карте консерваций заметно выделяется: про заготовку опят здесь спрашивают чаще среднего.

— По сравнению с другими большими городами в Новосибирске почти в полтора раза чаще интересуются рецептами заготовок из вишни и консервированием капусты. Ещё одна местная особенность — сравнительно высокое число запросов про опята. Новосибирцы спрашивают, как заготовить эти грибы на зиму, в три с половиной раза чаще, чем в среднем по России, — отмечают в «Яндексе».

Признавайтесь, это вы искали рецепты с опятами в интернете?

    Консервация ягод и фруктов у россиян вызывает больше вопросов

    Консервация ягод и фруктов у россиян вызывает больше вопросов

    Несколько эффективных рецептов борьбы с урожаем мы вам тоже подсказывали. Захотите превратить баклажаны в пасту, а огурцы — в кимчи, вам сюда. А если до сих пор квасите капусту, учитывайте, что это ещё и халявный афродизиак

    Раз уж помидоры победили во всероссийской битве овощей, даем нескучный рецепт карамелизованных черри. Они без проблем хранятся в холодильнике, а на столе будут отличной закуской или добавкой в салате с сыром и оливками. Итак, нам понадобятся:

    • помидоры черри — 500 граммов;
    • чеснок — 3 зубчика;
    • сахар — от 3 до 5 столовых ложек;
    • соль — половина чайной ложки;
    • уксус из белого вина — 2 столовые ложки;
    • оливковое масло — 100 граммов.

    Вымытые и высушенные помидоры выкладываем на противень, подвяливаем в духовке при температуре 80–90 градусов. Черри должны лишь подсохнуть. На сковороде разогреваем масло с раздавленным чесноком. Как только оно приобретёт пахучесть, убираем чеснок. На сковороду выкладываем подсушенные помидоры, добавляем сахар и карамелизуем в течение пяти минут. Добавляем соль и уксус, чтобы последний выпарился.

    Выглядят карамелизованные черри очень аппетитно

    Выглядят карамелизованные черри очень аппетитно

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    едазаготовкивкусные рецепты

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      КОММЕНТАРИИ (4)

      Точняк
      31 окт 2019 в 12:05

      Заготовил лично огурцы и помидоры,грибочки.как без закуски?год большой.

      Фото пользователя
      31 окт 2019 в 12:04

      Капусту засолили, у меня есть человек в Плотниково который выращивает все овощи для меня и потом делает заготовки. Не люблю магазинную химию.