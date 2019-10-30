На остановке в Дзержинском районе во время конфликта неизвестный напал на новосибирца и скрылся

Вечером 30 октября на остановке «Сад Дзержинского» неизвестный напал на новосибирца после ссоры и скрылся. На место приехала полиция и скорая.
— Сегодня на остановке между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один мужчина нанёс другому телесные повреждения и скрылся. Сотрудники полиции устанавливают личность скрывшегося и причины конфликта, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.
Также о происшествии сообщали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в новосибирца, а прибывшая на место скорая увезла пострадавшего в реанимацию.
Однако в полиции факт стрельбы опровергли, подчеркнув, что речь идёт о телесных повреждениях.
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В конце октября Железнодорожный районный суд Новосибирска закончил рассматривать второе уголовное дело о гибели охранника караоке-бара «Ухо & Медведь» в марте 2018 года. Посетитель бара получил срок за драку с охранником, которого потом застрелил его брат.