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Происшествия

На остановке в Дзержинском районе во время конфликта неизвестный напал на новосибирца и скрылся

В социальных сетях уверяют, что на остановке была стрельба

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Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорая

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорая

Вечером 30 октября на остановке «Сад Дзержинского» неизвестный напал на новосибирца после ссоры и скрылся. На место приехала полиция и скорая.

— Сегодня на остановке между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один мужчина нанёс другому телесные повреждения и скрылся. Сотрудники полиции устанавливают личность скрывшегося и причины конфликта, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Также о происшествии сообщали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в новосибирца, а прибывшая на место скорая увезла пострадавшего в реанимацию.

Однако в полиции факт стрельбы опровергли, подчеркнув, что речь идёт о телесных повреждениях.

Если вы стали очевидцем конфликта, или у вас есть фото или видео, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram (можно анонимно) по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В конце октября Железнодорожный районный суд Новосибирска закончил рассматривать второе уголовное дело о гибели охранника караоке-бара «Ухо & Медведь» в марте 2018 года. Посетитель бара получил срок за драку с охранником, которого потом застрелил его брат.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

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    30 окт 2019 в 21:19

    Вот бы сейчас затрещали если бы на левом берегу... блин опасно стало. Пора травмат покупать.

    Гость
    30 окт 2019 в 21:10

    Где был в это время чоп?король постояно рассказывает какой крутой чоп.но как что серьезное то ,,обделываются,,

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 21:09

    Давно говорю,что все остановки надо оборудовать тревожными кнопками.Время прибытия чопа несколько минут.Можно успеть задержать по горячим следам.