На остановке в Дзержинском районе во время конфликта неизвестный напал на новосибирца и скрылся

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорая

Вечером 30 октября на остановке «Сад Дзержинского» неизвестный напал на новосибирца после ссоры и скрылся. На место приехала полиция и скорая.

— Сегодня на остановке между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один мужчина нанёс другому телесные повреждения и скрылся. Сотрудники полиции устанавливают личность скрывшегося и причины конфликта, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Также о происшествии сообщали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в новосибирца, а прибывшая на место скорая увезла пострадавшего в реанимацию.