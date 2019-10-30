Росстат обнаружил, что в городах Новосибирской области дороги стали хуже

Росстат опубликовал данные по состоянию городских и сельских дорог в Новосибирской области — за год количество дорог, отвечающих нормативам, уменьшилось почти на 10%.
Информация об этом появилась на сайте Росстата в разделе транспорта. Как следует из статистики, доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 2018 году уменьшилась с 86,1% до 77,5%.
По мнению новосибирского координатора проекта «Карта убитых дорог», члена «Общероссийского народного фронта» Александра Стефанова, ухудшение почти на 10% случилось по ряду причин: из-за отсутствия нормального финансирования, нарушений при ремонте и завышении показателей предыдущих лет.
— Я думаю, что на это повлияли два фактора. Первый — такие показатели раньше не отражали реальную картину того, что на самом деле происходит в муниципалитетах. Муниципалитеты трактовали понятие нормативов по-своему, и искусственно завышали их. Второй фактор, конечно, это пресловутое недофинансирование и когда у нас достаточно неэффективно расходуются средства. Например, в Бердске ямочный ремонт происходит с грубейшими нарушениями технологии. Средства тратятся, а качественная дорога не появляется, — объяснил Стефанов.
По мнению Стефанова, сейчас дороги в городах и сёлах Новосибирской области можно в среднем оценить на тройку. Главными проблемами он называет ямы, отсутствие водоотведения и необходимость частого ремонта дорожного полотна.
В марте 2019 года НГС сделал подборку улиц, где после снега на дорогах остались глубокие ямы.