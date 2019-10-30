Росстат обнаружил, что в городах Новосибирской области дороги стали хуже

За год количество дорог, отвечающих нормативам, уменьшилось почти на 10%

Росстат опубликовал данные по состоянию городских и сельских дорог в Новосибирской области — за год количество дорог, отвечающих нормативам, уменьшилось почти на 10%.

Информация об этом появилась на сайте Росстата в разделе транспорта. Как следует из статистики, доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 2018 году уменьшилась с 86,1% до 77,5%.

По мнению новосибирского координатора проекта «Карта убитых дорог», члена «Общероссийского народного фронта» Александра Стефанова, ухудшение почти на 10% случилось по ряду причин: из-за отсутствия нормального финансирования, нарушений при ремонте и завышении показателей предыдущих лет.