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Дороги и транспорт

Росстат обнаружил, что в городах Новосибирской области дороги стали хуже

Эксперты считают, что дороги стали хуже из-за плохого ремонта и отсутствия контроля властей

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За год количество дорог, отвечающих нормативам, уменьшилось почти на 10%

За год количество дорог, отвечающих нормативам, уменьшилось почти на 10%

Росстат опубликовал данные по состоянию городских и сельских дорог в Новосибирской области — за год количество дорог, отвечающих нормативам, уменьшилось почти на 10%.

Информация об этом появилась на сайте Росстата в разделе транспорта. Как следует из статистики, доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 2018 году уменьшилась с 86,1% до 77,5%.

По мнению новосибирского координатора проекта «Карта убитых дорог», члена «Общероссийского народного фронта» Александра Стефанова, ухудшение почти на 10% случилось по ряду причин: из-за отсутствия нормального финансирования, нарушений при ремонте и завышении показателей предыдущих лет.

— Я думаю, что на это повлияли два фактора. Первый — такие показатели раньше не отражали реальную картину того, что на самом деле происходит в муниципалитетах. Муниципалитеты трактовали понятие нормативов по-своему, и искусственно завышали их. Второй фактор, конечно, это пресловутое недофинансирование и когда у нас достаточно неэффективно расходуются средства. Например, в Бердске ямочный ремонт происходит с грубейшими нарушениями технологии. Средства тратятся, а качественная дорога не появляется, — объяснил Стефанов.

По мнению Стефанова, сейчас дороги в городах и сёлах Новосибирской области можно в среднем оценить на тройку. Главными проблемами он называет ямы, отсутствие водоотведения и необходимость частого ремонта дорожного полотна.

В марте 2019 года НГС сделал подборку улиц, где после снега на дорогах остались глубокие ямы.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Гость
    30 окт 2019 в 20:52

    Так сами и ремонтируйте дорогои.Или вы как король и его Ржака хотите чужими руками ,,жар,, загребать?

    Хороший
    30 окт 2019 в 20:57

    А местные власти каждого населенного пункта не могут на контроле держать это? Ну хотя на примере Новосибирска видно, что не могут(((

    Шаром покати
    30 окт 2019 в 20:55

    Вооот, правильно эксперты считают: дороги плохие из-за плохого ремонта и потому что мэрия не контролирует ничего. Ну это я про Нск.