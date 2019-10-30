В центре Новосибирска появился светофор, который не хочет пропускать машины

Сегодня вечером, 30 октября, в центре Новосибирска на улице Советской собралась длинная пробка — причиной стал новый светофор на перекрёстке с Красным проспектом, который не даёт автомобилистам достаточно времени, чтобы выехать.

Как рассказал корреспонденту НГС читатель Михаил Михайлов, в пробку на улице Советской он попал сегодня впервые. Это случилось в 13:00.

— Я ехал по проезду Ващука и на выезде на Советскую сразу встал. Тут же достал телефон и снял это безобразие. Он (светофор. — Прим. ред.) горит, кажется, секунд 15 зелёным и минуту красным, пропуская автомобили по Красному проспекту. Вот этот кусочек дороги я проехал за минут 9, наверное. Я там регулярно раньше ездил, и никогда таких пробок не было. Почему у нас всегда всё так получается? — недоумевает Михайлов.