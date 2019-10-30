В центре Новосибирска появился светофор, который не хочет пропускать машины

Сегодня вечером, 30 октября, в центре Новосибирска на улице Советской собралась длинная пробка — причиной стал новый светофор на перекрёстке с Красным проспектом, который не даёт автомобилистам достаточно времени, чтобы выехать.
Как рассказал корреспонденту НГС читатель Михаил Михайлов, в пробку на улице Советской он попал сегодня впервые. Это случилось в 13:00.
— Я ехал по проезду Ващука и на выезде на Советскую сразу встал. Тут же достал телефон и снял это безобразие. Он (светофор. — Прим. ред.) горит, кажется, секунд 15 зелёным и минуту красным, пропуская автомобили по Красному проспекту. Вот этот кусочек дороги я проехал за минут 9, наверное. Я там регулярно раньше ездил, и никогда таких пробок не было. Почему у нас всегда всё так получается? — недоумевает Михайлов.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на участке от пересечения Советской и Свердлова и до выезда на Красный проспект скорость движения не превышает 3 километров в час. Также затруднён проезд и по проезду Виктора Ващука от пересечения со Свердлова и до выезда на Советскую. Здесь скорость движения не превышает 7 километров в час. Таким образом, пробка не может исчезнуть уже более 5 часов.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, планируют ли дорожники менять режим работы нового светофора.
Это не первый светофор, который провоцирует пробку. Так, например, на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна регулярно стала собираться пробка — местная жительница Татьяна сообщила, что светофор горит зелёным для водителей, выезжающих с улицы Коминтерна, только 15 секунд. После чего минуту автомобили стоят, ожидая нового разрешающего сигнала.
А с начала осени новосибирцы постоянно попадали в многокилометровую пробку на улице Большевистской из-за режима работы светофора — в мэрии говорили, что режим изменить невозможно, так как это полностью парализует движение на поперечных улицах.