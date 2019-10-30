В Новосибирске маленький ребенок сбежал от сестры и бродил по Затулинке, пока не попался Росгвардии

Сотрудники Росгвардии нашли на остановке в Кировском районе 7-летнего мальчика — он убежал от сестры во время прогулки.
Как рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии, инцидент произошёл в понедельник, 28 октября, в 19:25, на Затулинке.
— Патрулируя территорию, сотрудники экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на ребенка, одиноко стоящего на остановке общественного транспорта «Полевая». Сотрудники приняли решение выяснить, почему мальчик в вечернее время находится на улице без сопровождения взрослых. Ребенок назвал свое имя и признался, что убежал из дома. Усадив ребенка в машину и уточнив у него адрес проживания, сотрудники вневедомственной охраны выехали на место для выяснения обстоятельств, — рассказала корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.
Когда сотрудники приехали к дому мальчика, выяснилось, что родителей там нет. Тогда его отвезли в отдел полиции «Кировский».
— Некоторое время спустя в полицию приехали родители мальчика. Они пояснили, что сын во время прогулки убежал от своей старшей сестры. Сотрудники группы задержания передали ребенка родителям, — добавила Ольга Табатчикова.
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