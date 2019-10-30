В Новосибирске маленький ребенок сбежал от сестры и бродил по Затулинке, пока не попался Росгвардии

Мальчик убежал от сестры во время прогулки

Сотрудники Росгвардии нашли на остановке в Кировском районе 7-летнего мальчика — он убежал от сестры во время прогулки.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии, инцидент произошёл в понедельник, 28 октября, в 19:25, на Затулинке.

— Патрулируя территорию, сотрудники экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на ребенка, одиноко стоящего на остановке общественного транспорта «Полевая». Сотрудники приняли решение выяснить, почему мальчик в вечернее время находится на улице без сопровождения взрослых. Ребенок назвал свое имя и признался, что убежал из дома. Усадив ребенка в машину и уточнив у него адрес проживания, сотрудники вневедомственной охраны выехали на место для выяснения обстоятельств, — рассказала корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.