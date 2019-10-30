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В Новосибирске маленький ребенок сбежал от сестры и бродил по Затулинке, пока не попался Росгвардии

Ребенка сначала отвезли домой, но так как родителей там не было, его передали полиции

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Мальчик убежал от сестры во время прогулки

Мальчик убежал от сестры во время прогулки

Сотрудники Росгвардии нашли на остановке в Кировском районе 7-летнего мальчика — он убежал от сестры во время прогулки.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии, инцидент произошёл в понедельник, 28 октября, в 19:25, на Затулинке.

— Патрулируя территорию, сотрудники экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на ребенка, одиноко стоящего на остановке общественного транспорта «Полевая». Сотрудники приняли решение выяснить, почему мальчик в вечернее время находится на улице без сопровождения взрослых. Ребенок назвал свое имя и признался, что убежал из дома. Усадив ребенка в машину и уточнив у него адрес проживания, сотрудники вневедомственной охраны выехали на место для выяснения обстоятельств, — рассказала корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.

Когда сотрудники приехали к дому мальчика, выяснилось, что родителей там нет. Тогда его отвезли в отдел полиции «Кировский».

— Некоторое время спустя в полицию приехали родители мальчика. Они пояснили, что сын во время прогулки убежал от своей старшей сестры. Сотрудники группы задержания передали ребенка родителям, — добавила Ольга Табатчикова.

Недавно в Новосибирске нашли живым пропавшего 15-летнего школьникаперед пропажей он взял с собой рюкзак. Сперва его искали без распространения ориентировок.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

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    30 окт 2019 в 16:24

    Надеюсь, он не бросал в них стаканчиком? Потерь нет?

    хреакл
    30 окт 2019 в 16:23

    Надеюсь, руку никто не вывихнул

    батя
    30 окт 2019 в 16:24

    что за чушь? Я в семь лет полгорода обошёл и объездил в гордом одиночестве. Сын с семи лет в школу пешком ходит за две автобусные остановки. А этот герой статьи гулял на массиве и его загребли... похоже, полициясам заняться нечем.