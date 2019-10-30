Добытчик песка в Ленинском районе оценил убытки из-за протестов местных жителей в 1 миллион рублей

Директор ООО «Старица» — компании, которая разрабатывает месторождение песка в микрорайоне Балластный карьер в Ленинском районе Новосибирска, — рассказал, что протесты местных жителей привели к простою техники. Свои убытки бизнесмены оценивают в 1 миллион рублей.



— Это два напрасных прогона трала по 37 тысяч рублей каждый и простой земснаряда около 210 тысяч в день. Он там стоит заблокированный четверг, пятницу и с утра вторника, — заявил директор компании Константин Хоруженко.

Кроме того, он обещал подумать над тем, чтобы включить в убытки оплату аренды земли — в год компания платит за участок 3,5 миллиона рублей.