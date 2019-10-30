Добытчик песка в Ленинском районе оценил убытки из-за протестов местных жителей в 1 миллион рублей

Директор ООО «Старица» — компании, которая разрабатывает месторождение песка в микрорайоне Балластный карьер в Ленинском районе Новосибирска, — рассказал, что протесты местных жителей привели к простою техники. Свои убытки бизнесмены оценивают в 1 миллион рублей.
— Это два напрасных прогона трала по 37 тысяч рублей каждый и простой земснаряда около 210 тысяч в день. Он там стоит заблокированный четверг, пятницу и с утра вторника, — заявил директор компании Константин Хоруженко.
Кроме того, он обещал подумать над тем, чтобы включить в убытки оплату аренды земли — в год компания платит за участок 3,5 миллиона рублей.
Местные жители действительно препятствуют работе техники на месторождении «Кучино». Недавно на двух активисток, дежуривших у дороги на месторождении, напали неизвестные. Они толкнули женщин, а телефон одной из них выкинули в грязь. На место пришлось вызвать скорую и полицию.
Скандал вокруг месторождения «Кучино» длится уже больше года. В конце апреля жители микрорайонов, между которыми находится месторождение, вышли на пикет с требованием не только сохранить соединяющую их дорогу, но и вовсе отменить планы по разработке карьера. Жители опасаются, что работы разрушат сложившуюся экосистему и их дома.
Аналогичный пикет жильцы провели и 5 сентября 2019 года. Тогда Константин Хоруженко говорил корреспонденту НГС, что через пять лет на месте, где сейчас находится свалка, появится чистое озеро, а земля вернётся обратно в пользование мэрии.
А в октябре 2019 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону жителей микрорайона Балластный карьер в Ленинском районе Новосибирска — теперь их позовут в суд как заинтересованных лиц.