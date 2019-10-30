Новым автором «Тотального диктанта» стал русский писатель, популярный во Франции

В 2009 году Андрей Геласимов стал лауреатом премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги». В 2005 году на Парижском книжном салоне Геласимов был признан самым популярным во Франции российским писателем, обойдя Людмилу Улицкую и Бориса Акунина, говорится в старых заметках газеты «Взгляд».

Впервые «Тотальный диктант» провели студенты гуманитарного факультета НГУ в 2004 году — через несколько лет акцию стали проводить по всей стране и даже за рубежом. До 2018 года Новосибирск всегда был столицей «Тотального диктанта» — в НГУ приезжал автор текста и диктовал его участникам, но последние два года организаторы и участники выбирают новый город — сперва это был Владивосток, а в этом году Таллин. Диктаторами часто становятся знаменитости, этой весной в НГУ читал диктант телеведущий Владимир Познер, а в центре Новосибирска диктовали музыкант Андрей Макаревич и поэт и журналист Дмитрий Быков.