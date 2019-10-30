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Происшествия

Спецслужбы стянулись в Ленинский район из-за гранаты на газоне, но их ждало разочарование

Горожане нашли снаряд на перекрёстке Блюхера и Ватутина

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Горожане приняли гранату для игры в страйкбол за боевую и вызвали спецслужбы

Горожане приняли гранату для игры в страйкбол за боевую и вызвали спецслужбы

Днём 30 октября в Ленинском районе Новосибирска горожане заметили гранату — оказалось, что горожан напугал снаряд для игры в страйкбол.

По информации очевидцев в социальных сетях, снаряд нашли на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина. По их словам, на месте происшествия сейчас работают сапёры.

— Это не боевая граната, это граната для игры в страйкбол. Она неопасная, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе областного управления Росгвардии подтвердили, что граната предназначается для игры в страйкбол.

— 30 октября в дежурную часть управления Росгвардии по Новосибирской области поступило сообщение о том, что, во дворе дома по улице Блюхера обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой.

На место обнаружения выехала группа разминирования ОМОН. В результате осмотра было установлено, что предмет является страйкбольной гранатой и опасности не представляет, — рассказала корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова

В сентябре прошлого года в Заельцовском районе нашли танковый снаряд. Два года назад в августе во время ремонта теплотрассы в Первомайском районе рабочие наткнулись на металлическую деталь, напоминающую артиллерийский снаряд.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    30 окт 2019 в 15:02

    Леща бы хорошего выписал оператору за вертикальную съёмку...

    DrAlex
    30 окт 2019 в 14:59

    Раньше частенько пил страйк после школы...

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 15:06

    Опять не левом берегу страшные вещи творятся...Жуть какая.У нас на боготково все спокойно.