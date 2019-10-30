Спецслужбы стянулись в Ленинский район из-за гранаты на газоне, но их ждало разочарование

Днём 30 октября в Ленинском районе Новосибирска горожане заметили гранату — оказалось, что горожан напугал снаряд для игры в страйкбол.



По информации очевидцев в социальных сетях, снаряд нашли на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина. По их словам, на месте происшествия сейчас работают сапёры.



— Это не боевая граната, это граната для игры в страйкбол. Она неопасная, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.



В пресс-службе областного управления Росгвардии подтвердили, что граната предназначается для игры в страйкбол.



— 30 октября в дежурную часть управления Росгвардии по Новосибирской области поступило сообщение о том, что, во дворе дома по улице Блюхера обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой.