Спецслужбы стянулись в Ленинский район из-за гранаты на газоне, но их ждало разочарование

Днём 30 октября в Ленинском районе Новосибирска горожане заметили гранату — оказалось, что горожан напугал снаряд для игры в страйкбол.
По информации очевидцев в социальных сетях, снаряд нашли на перекрёстке улиц Блюхера и Ватутина. По их словам, на месте происшествия сейчас работают сапёры.
— Это не боевая граната, это граната для игры в страйкбол. Она неопасная, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе областного управления Росгвардии подтвердили, что граната предназначается для игры в страйкбол.
— 30 октября в дежурную часть управления Росгвардии по Новосибирской области поступило сообщение о том, что, во дворе дома по улице Блюхера обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой.
На место обнаружения выехала группа разминирования ОМОН. В результате осмотра было установлено, что предмет является страйкбольной гранатой и опасности не представляет, — рассказала корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова
В сентябре прошлого года в Заельцовском районе нашли танковый снаряд. Два года назад в августе во время ремонта теплотрассы в Первомайском районе рабочие наткнулись на металлическую деталь, напоминающую артиллерийский снаряд.