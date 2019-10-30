Подробности первого суда над работниками «Горводоканала»: их обвиняют в махинациях на 29 млн

По данным прокуратуры Центрального района, подсудимые по-прежнему работают в «Горводоканале» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело о мошенничестве с деньгами «Горводоканала», которые исчезли при строительстве водовода в Ленинском районе.

На скамье подсудимых оказались два работника «Горводоканала» Алексей Теплых и Валентин Клычников — их обвиняют в мошенничестве почти на 30 миллионов рублей. Что происходило на первом заседании В этот четверг, 30 октября, состоялось первое заседание по уголовному делу — оно длилось три часа, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. На заседании огласили обвинительное заключение и выяснили позицию подсудимых. И тот, и другой сообщили, что вину не признают. Более подробные пояснения они обещали дать позже.

Кроме того, по словам гособвинителя, сегодня в суде допросили представителя потерпевшей стороны — МУП «Горводоканал», а также одного свидетеля.

— И исследовали материалы дела, но, конечно, не все, так как дело очень объёмное, а только три тома, — добавила Ксения Короед.

С чего всё началось В начале марта 2019 года в здание «Горводоканала» на улице Революции пришла полиция. Из здания выносили компьютеры и коробки, завёрнутые в мешки (журналисты НГС вели онлайн с места событий). В пресс-службе областного управления ГУ МВД тогда коротко сообщили, что полиция ведёт оперативно-следственные мероприятия. Сам директор «Горводоканала» Юрий Похил отказался отвечать на вопросы НГС, а в мэрии Новосибирска заверили, что следственные действия не касаются руководства «Горводоканала». Через несколько дней суд поместил под домашний арест двух сотрудников предприятия — начальника службы капитального строительства Алексея Теплых и ведущего инженера службы капитального строительства Валентина Клычникова. Позже стало известно, что их будут судить за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



В чём обвиняют работников «Горводоканала» Как пояснила помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых, в октябре 2017 года по результатам электронного аукциона «Горводоканал» заключил контракт с компанией ООО «СибСтройАльянс» на строительство водовода Ереснинской площадки в Ленинском районе — от улицы Связистов до Станционной. При этом, по версии обвинения, директор «СибСтройАльянс» Александр Ерёмин задумал похитить часть денег по контракту.

— У Ерёмина возник умысел на хищение денежных средств путём обмана с использованием документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно стоимости выполненных работ, а также завышения стоимости использованных стальных труб и иных материалов, — рассказала Оксана Толстых.

По её словам, компания, например, использовала в работе не новые, а восстановленные трубы, и купила для строительства водовода материалы более дешёвые, чем те, которые были предусмотрены контрактом. При этом, по версии обвинения, обмануть «Горводоканал» Ерёмину помогали Клычников и Теплых.



— Потом Теплых как сотрудник «Горводоканала», используя своё служебное положение при выполнении функции технического надзора и контроля за строительством водовода, не сообщил руководителю «Горводоканала» о том, что ООО «СибСтройАльянс» были применены трубы и строительные материалы, не соответствующие проектно-техническим характеристикам, что применялись материалы, стоимость которых значительно ниже, чем стоимость материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией по контракту, — сообщила Оксана Толстых.

По её данным, в итоге «Горводоканал» принял выполненные работы и перечислил подрядчику почти 73 миллиона рублей.

Таким образом, согласно материалам дела, Ерёмину и двум работникам «Горводоканала» удалось похитить разницу между суммой контракта и фактическими издержками подрядчика, то есть в общей сложности 29,8 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре Центрального района. После, по версии следствия, Александр Ерёмин поделился деньгами со своими помощниками из «Горводоканала». Клычникову он перечислил 100 тысяч рублей, а Алексею Теплых «СибСтройАльянс» оплатил покупку стройматериалов для загородного дома на 114 тысяч рублей и заправку машины на АЗС на 65 тысяч рублей.

Почему сейчас судят только двоих За обман «Горводоканала» Александр Ерёмин пошёл под суд раньше, чем Клычников и Теплых. Тогда бизнесмену предъявили обвинение не только в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия, но и по другому эпизоду, связанному с «покушением на ограничение конкуренции» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 178 УК РФ) при участии в электронных аукционах. В августе 2019 года Железнодорожный районный суд Новосибирска признал Ерёмина виновным и в том, и в другом преступлениях и приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

В прокуратуре Центрального района сегодня уточнили, что также суд тогда удовлетворил иск «Горводоканала» и обязал Ерёмина выплатить полностью всю сумму ущерба.

Пока приговор Александру Ерёмину в законную силу не вступил — осуждённый и его защитник подали апелляционные жалобы. Как пояснила НГС адвокат осуждённого Юлия Наздрюхина, сторона защиты просит «смягчить приговор в связи с суровостью». Свою вину, как и исковые требования по уголовному делу, Александр Ерёмин признал. Вступления приговора в законную силу он ждёт под стражей, уточнила защитник.