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Как финны из ХК «Сибирь» угадывали значение русских слов: мы выбрали 15 самых смешных ответов

Чтобы отгадать слова, спортсменам пришлось попросить подсказки

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Микаэль Руохомаа — один из пяти финских легионеров — отгадывал русские слова

Микаэль Руохомаа — один из пяти финских легионеров — отгадывал русские слова

Финские легионеры новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» попытались угадать 6 русских слов. Забавное видео появилось на странице хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте» сегодня днём. В ролике объясняется, что с появлением в команде 5 легионеров из Финляндии русскоязычные игроки пытались угадать распространённые финские слова, после этого схожую проверку решили устроить и финнам. 

Слова отгадывали три нападающих — Юкка Пелтола, Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен, — а также защитник Юрки Йокипакка и вратарь Харри Сятери. В видео отмечается, что для проверки финнов были выбраны слова, которые похожи на фамилии игроков из команды: «шашки», «мороз», «воздушный шарик», «комар», «борода» и «казак». 

Публикуем 15 самых смешных ответов.

«Шашки»

Юусо Пуустинен посчитал, что «шашки» — это сибирский бутерброд с сыром и помидорами. После того как ему сказали, что он ошибся, и дали подсказку, что это связано с настольными играми, он предположил, что в этой игре есть красная и синяя лошади, которые пытаются съесть еду в центре. Юкка Пелтола предположил, что «шашки» — это что-то похожее на курицу или шашлык.  А Микаэль Руохомаа уверенно сказал, что это мышь.

«Мороз»

На вопрос, что такое «мороз», Микаэль Руохомаа ответил: «Большой парень». Харри Сятери посчитал, что это песчаная буря. 

«Воздушный шарик»

По мнению Пуустинена, «воздушный шарик» — это пешеходная дорога, по которой гуляют люди. Юкка Пелтола посчитал, что так в России называют уборку снега зимой. Руохомаа, подумав, ответил, что это Санта Клаус.

«Комар»

Сятери посчитал, что это такое дерево, а Пуустинен заявил, что он знает точный ответ — это газета.

«Борода»

Сятери посчитал, что «борода» — это нос, а Микаэль Руохома решил, что русские так называют остров Бора-Бора во Французской Полинезии.

«Казак»

Меньше всего хоккеисты сомневались, когда услышали слово «казак» — все, кроме Микаэля Руохомаа, посчитали, что это житель Казахстана. Руохомаа сказал, что так в России называют самураев.

Последним из финских легионеров в команду попал защитник Юрки Йокипакка — его взяли в конце августа. Игроки «Сибири» регулярно попадают в необычные видеоролики, которые снимают в клубе — так, например, в конце декабря 2018 года два хоккеиста новосибирской «Сибири» отправились на две дворовые коробки города и сыграли на них с обычными любителями хоккея. Их быстро раскусили.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    30 окт 2019 в 14:07

    кстати там в финском очень часто используется слово чоп.

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 14:07

    был финляндии и легко угадывали слова,потому что у нас в чопе очень умные люди работают.

    Гость
    30 окт 2019 в 14:05

    Бред