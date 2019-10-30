Как финны из ХК «Сибирь» угадывали значение русских слов: мы выбрали 15 самых смешных ответов

Финские легионеры новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» попытались угадать 6 русских слов. Забавное видео появилось на странице хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте» сегодня днём. В ролике объясняется, что с появлением в команде 5 легионеров из Финляндии русскоязычные игроки пытались угадать распространённые финские слова, после этого схожую проверку решили устроить и финнам.
Слова отгадывали три нападающих — Юкка Пелтола, Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен, — а также защитник Юрки Йокипакка и вратарь Харри Сятери. В видео отмечается, что для проверки финнов были выбраны слова, которые похожи на фамилии игроков из команды: «шашки», «мороз», «воздушный шарик», «комар», «борода» и «казак».
Публикуем 15 самых смешных ответов.
«Шашки»
Юусо Пуустинен посчитал, что «шашки» — это сибирский бутерброд с сыром и помидорами. После того как ему сказали, что он ошибся, и дали подсказку, что это связано с настольными играми, он предположил, что в этой игре есть красная и синяя лошади, которые пытаются съесть еду в центре. Юкка Пелтола предположил, что «шашки» — это что-то похожее на курицу или шашлык. А Микаэль Руохомаа уверенно сказал, что это мышь.
«Мороз»
На вопрос, что такое «мороз», Микаэль Руохомаа ответил: «Большой парень». Харри Сятери посчитал, что это песчаная буря.
«Воздушный шарик»
По мнению Пуустинена, «воздушный шарик» — это пешеходная дорога, по которой гуляют люди. Юкка Пелтола посчитал, что так в России называют уборку снега зимой. Руохомаа, подумав, ответил, что это Санта Клаус.
«Комар»
Сятери посчитал, что это такое дерево, а Пуустинен заявил, что он знает точный ответ — это газета.
«Борода»
Сятери посчитал, что «борода» — это нос, а Микаэль Руохома решил, что русские так называют остров Бора-Бора во Французской Полинезии.
«Казак»
Меньше всего хоккеисты сомневались, когда услышали слово «казак» — все, кроме Микаэля Руохомаа, посчитали, что это житель Казахстана. Руохомаа сказал, что так в России называют самураев.
Последним из финских легионеров в команду попал защитник Юрки Йокипакка — его взяли в конце августа. Игроки «Сибири» регулярно попадают в необычные видеоролики, которые снимают в клубе — так, например, в конце декабря 2018 года два хоккеиста новосибирской «Сибири» отправились на две дворовые коробки города и сыграли на них с обычными любителями хоккея. Их быстро раскусили.