Зимой в Новосибирске испробуют новый способ борьбы с гололедом: реагент будут замачивать в «рассоле»

В мэрии Новосибирска заявили о готовности к гололёду — главные городские магистрали обработают новым составом реагента, в который войдёт специальный «рассол».
— В этом году заключён контракт на закупку двухкомпонентного противогололёдного материла «Бионорд». Получаем оборудование для заправки этого противогололёдного материала, — сообщил об итогах подготовки к зиме начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.
Он уточнил, что отличие двухкомпонентного «Бионорда» от твёрдого (которым обрабатывали дороги в прошлом сезоне) в том, что при распределении реагента твёрдый будет смачиваться «рассолом» того же самого производителя. Так, по его словам, эффект от реагента будет более эффективным и более экономичным.
Обновлённый реагент попадёт на все улицы Центрального района и на главные магистрали Железнодорожного, Дзержинского, Заельцовского и Октябрьского районов.
«Бионорд» впервые начали использовать в Новосибирске в прошлом году. Мы показывали, как это выглядит со стороны. «Бионорд» — материал на основе солей калия и магния, но он менее агрессивный, чем песко-соляные смеси, которые использовали в городе раньше, объяснял в прошлом году начальник департамента транспорта Роман Дронов.
Остальные улицы города будут обрабатывать отсевом горной породы — так называемой крошкой. В этом году, отметил Юрий Сердюк, комплект основной техники для чистки тротуаров состоит из 16 машин. К уборке снега готово 85% машин. Также дорожные службы уже поставили зимнее оборудование на тракторы.