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Зимой в Новосибирске испробуют новый способ борьбы с гололедом: реагент будут замачивать в «рассоле»

Новый реагент — это усовершенствованный «Бионорд», который появился в прошлом году

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В этом сезоне власти закупили в два раза больше реагента, чем в прошлом&nbsp;

В этом сезоне власти закупили в два раза больше реагента, чем в прошлом 

В мэрии Новосибирска заявили о готовности к гололёду — главные городские магистрали обработают новым составом реагента, в который войдёт специальный «рассол».

— В этом году заключён контракт на закупку двухкомпонентного противогололёдного материла «Бионорд». Получаем оборудование для заправки этого противогололёдного материала, — сообщил об итогах подготовки к зиме начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

Он уточнил, что отличие двухкомпонентного «Бионорда» от твёрдого (которым обрабатывали дороги в прошлом сезоне) в том, что при распределении реагента твёрдый будет смачиваться «рассолом» того же самого производителя. Так, по его словам, эффект от реагента будет более эффективным и более экономичным.

Обновлённый реагент попадёт на все улицы Центрального района и на главные магистрали Железнодорожного, Дзержинского, Заельцовского и Октябрьского районов. 

«Бионорд» впервые начали использовать в Новосибирске в прошлом году. Мы показывали, как это выглядит со стороны. «Бионорд» — материал на основе солей калия и магния, но он менее агрессивный, чем песко-соляные смеси, которые использовали в городе раньше, объяснял в прошлом году начальник департамента транспорта Роман Дронов.

Остальные улицы города будут обрабатывать отсевом горной породы — так называемой крошкой. В этом году, отметил Юрий Сердюк, комплект основной техники для чистки тротуаров состоит из 16 машин. К уборке снега готово 85% машин. Также дорожные службы уже поставили зимнее оборудование на тракторы

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    КОММЕНТАРИИ (22)

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    30 окт 2019 в 15:17

    И каждый год это всё впитывается в почву и смывается в Объ. Когда цивилизация придёт и к нам? Иду по городу как по деревне, все на повозках личных едут и паркуют, как у конюшни в село.

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 15:18

    Как это скажется на шинах и обуви?

    Розмарин
    30 окт 2019 в 15:23

    Может хватит экспериментов! Опять какая то химозная ерунда! Еще и рассол какой то. Чистить дороги нужно вовремя и регулярно и никакие рассолы не понадобятся.