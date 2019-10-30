Зимой в Новосибирске испробуют новый способ борьбы с гололедом: реагент будут замачивать в «рассоле»

В этом сезоне власти закупили в два раза больше реагента, чем в прошлом

В мэрии Новосибирска заявили о готовности к гололёду — главные городские магистрали обработают новым составом реагента, в который войдёт специальный «рассол».



— В этом году заключён контракт на закупку двухкомпонентного противогололёдного материла «Бионорд». Получаем оборудование для заправки этого противогололёдного материала, — сообщил об итогах подготовки к зиме начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.



Он уточнил, что отличие двухкомпонентного «Бионорда» от твёрдого (которым обрабатывали дороги в прошлом сезоне) в том, что при распределении реагента твёрдый будет смачиваться «рассолом» того же самого производителя. Так, по его словам, эффект от реагента будет более эффективным и более экономичным.

