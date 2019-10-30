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Происшествия

Сильный ветер в Новосибирске придавил прохожую металлическим забором

Полиция начала проверку обстоятельств случившегося

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Ветер накануне сносил заборы и ронял деревья в разных частях города. На фото последствия стихии на улице Кирова в Октябрьском районе

Ветер накануне сносил заборы и ронял деревья в разных частях города. На фото последствия стихии на улице Кирова в Октябрьском районе

Во вторник, 29 октября, из-за порывов сильного ветра в Кировском районе Новосибирска часть металлического забора упала на женщину — её госпитализировали в больницу.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, инцидент произошёл в 18-м Бронном переулке.

— При падении части металлического забора пострадала женщина, она госпитализирована в больницу № 34. Информация о происшествии передана в полицию для выяснения обстоятельств и проведения следственных действий, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила, что женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

В пресс-службе областного управления полиции сообщили, что сейчас по факту случившегося ведётся проверка.

— Факт был. Пострадавшая 1975 года рождения госпитализирована. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, — сообщили корреспонденту НГС в региональном МВД.

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В мэрии рассказали, что, по информации единой дежурно-диспетчерской службы, из-за ветра 29 октября в городе произошло 24 происшествия: пять обрывов воздушных линий электропередачи, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев, шесть упавших конструкций, четыре незакрепленных элемента. Все восстановительные работы планируют завершить до 1 ноября.

Кроме того, вчера ветер поднял вверх остановку и уронил её на автомобиль недалеко от Ипподромской.

Сильный ветер в городе с 24 октября. Синоптики прогнозировали, что к началу недели погода станет спокойной, но в итоге продлили штормовое предупреждение ещё на день. Они ожидают, что ветер останется таким же сильным до конца сегодняшнего дня. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни читайте в нашем материале. Следить за актуальной температурой и погодой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    30 окт 2019 в 12:03

    И ветер тут не причём, просто забор сделал какой то "рукожоп"!
    А у нас в России все через одно место! 😁

    30 окт 2019 в 12:18

    Ветер и правда был знатный... дома сидеть надо в такую погоду! Всем городом!