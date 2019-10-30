Сильный ветер в Новосибирске придавил прохожую металлическим забором

Ветер накануне сносил заборы и ронял деревья в разных частях города. На фото последствия стихии на улице Кирова в Октябрьском районе

Во вторник, 29 октября, из-за порывов сильного ветра в Кировском районе Новосибирска часть металлического забора упала на женщину — её госпитализировали в больницу. По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, инцидент произошёл в 18-м Бронном переулке. — При падении части металлического забора пострадала женщина, она госпитализирована в больницу № 34 . Информация о происшествии передана в полицию для выяснения обстоятельств и проведения следственных действий, — сообщили в пресс-центре мэрии. Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила, что женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. В пресс-службе областного управления полиции сообщили, что сейчас по факту случившегося ведётся проверка. — Факт был. Пострадавшая 1975 года рождения госпитализирована. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия, — сообщили корреспонденту НГС в региональном МВД.

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В мэрии рассказали, что, по информации единой дежурно-диспетчерской службы, из-за ветра 29 октября в городе произошло 24 происшествия: пять обрывов воздушных линий электропередачи, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев, шесть упавших конструкций, четыре незакрепленных элемента. Все восстановительные работы планируют завершить до 1 ноября.

Кроме того, вчера ветер поднял вверх остановку и уронил её на автомобиль недалеко от Ипподромской.

Сильный ветер в городе с 24 октября. Синоптики прогнозировали, что к началу недели погода станет спокойной, но в итоге продлили штормовое предупреждение ещё на день. Они ожидают, что ветер останется таким же сильным до конца сегодняшнего дня. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни читайте в нашем материале. Следить за актуальной температурой и погодой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

