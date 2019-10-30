В Минобразования назвали худшие школы Новосибирска. Публикуем список

В школах, которые попали в список, мало учителей, плохие ученики и агрессивные родители

— Сокращается доля школ, в которых отмечается проблема неэффективного управления, и школ с низким уровнем кадрового потенциала. Растёт доля школ с признаками социального учреждения, а также школ, расположенных на территории с признаками депрессивности, — привели в пресс-службе правительства слова Владимира Щукина.

Областное министерство образования составило антирейтинг школ Новосибирска — в него попали четыре учебных заведения из трёх районов города.

В министерстве образования корреспонденту НГС уточнили, что речь идёт о школах, которые «испытывают серьёзное влияние неблагоприятных внешних факторов», среди которых высокая доля безработных родителей и родителей без высшего образования, низкий уровень кадрового потенциала, материально-технического обеспечения.

В Новосибирске в этом году нашли четыре проблемные школы. Среди них № 87 в Дзержинском районе и № 72 в Ленинском, где наблюдают низкий кадровый потенциал, а также № 138 в Ленинском — школа, «имеющая высокий уровень депривации родителей», и № 154 в Первомайском районе — «с высоким уровнем девиации детей».

В регионе министерство образования насчитало 14 школ, расположенных «на территории с признаками депрессивности» — это сельские школы в Баганском, Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Коченёвском, Купинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском и Чистоозёрном районах области.

В министерстве отметили, что специалисты анализируют школы, проводят работу с учителями и их руководством, проводят для них вебинары, курсы повышения квалификации. Кроме того, эксперты разработали «Дорожную карту» развития школ с низкими образовательными результатами. Она рассчитана до 2024 года.