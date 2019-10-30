В Минобразования назвали худшие школы Новосибирска. Публикуем список

Областное министерство образования составило антирейтинг школ Новосибирска — в него попали четыре учебных заведения из трёх районов города.
О проблемных школах на заседании коллегии министерства образования рассказал начальник управления образовательной политики в сфере общего образования Владимир Щукин.
— Сокращается доля школ, в которых отмечается проблема неэффективного управления, и школ с низким уровнем кадрового потенциала. Растёт доля школ с признаками социального учреждения, а также школ, расположенных на территории с признаками депрессивности, — привели в пресс-службе правительства слова Владимира Щукина.
В министерстве образования корреспонденту НГС уточнили, что речь идёт о школах, которые «испытывают серьёзное влияние неблагоприятных внешних факторов», среди которых высокая доля безработных родителей и родителей без высшего образования, низкий уровень кадрового потенциала, материально-технического обеспечения.
В Новосибирске в этом году нашли четыре проблемные школы. Среди них
В регионе министерство образования насчитало 14 школ, расположенных «на территории с признаками депрессивности» — это сельские школы в Баганском, Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Коченёвском, Купинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском и Чистоозёрном районах области.
В министерстве отметили, что специалисты анализируют школы, проводят работу с учителями и их руководством, проводят для них вебинары, курсы повышения квалификации. Кроме того, эксперты разработали «Дорожную карту» развития школ с низкими образовательными результатами. Она рассчитана до 2024 года.
В Новосибирске готовится к запуску программа «Земский учитель» — городским педагогам хотят давать по миллиону рублей за переезд на работу в село. Учителя назвали программу унижением, но тем не менее на этот момент ею заинтересовались 10 педагогов.
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