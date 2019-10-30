30 октября среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.78

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.78

Все новости

Все новости
Образование

В Минобразования назвали худшие школы Новосибирска. Публикуем список

В антирейтинг попали четыре школы из разных районов города

Поделиться

7 642
27 Обсудить
В школах, которые попали в список, мало учителей, плохие ученики и агрессивные родители

В школах, которые попали в список, мало учителей, плохие ученики и агрессивные родители

Областное министерство образования составило антирейтинг школ Новосибирска — в него попали четыре учебных заведения из трёх районов города.

О проблемных школах на заседании коллегии министерства образования рассказал начальник управления образовательной политики в сфере общего образования Владимир Щукин. 

— Сокращается доля школ, в которых отмечается проблема неэффективного управления, и школ с низким уровнем кадрового потенциала. Растёт доля школ с признаками социального учреждения, а также школ, расположенных на территории с признаками депрессивности, — привели в пресс-службе правительства слова Владимира Щукина.

В министерстве образования корреспонденту НГС уточнили, что речь идёт о школах, которые «испытывают серьёзное влияние неблагоприятных внешних факторов», среди которых высокая доля безработных родителей и родителей без высшего образования, низкий уровень кадрового потенциала, материально-технического обеспечения. 

В Новосибирске в этом году нашли четыре проблемные школы. Среди них № 87 в Дзержинском районе и № 72 в Ленинском, где наблюдают низкий кадровый потенциал, а также № 138 в Ленинском — школа, «имеющая высокий уровень депривации родителей», и № 154 в Первомайском районе — «с высоким уровнем девиации детей». 

В регионе министерство образования насчитало 14 школ, расположенных «на территории с признаками депрессивности» — это сельские школы в Баганском, Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Коченёвском, Купинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском и Чистоозёрном районах области.

В министерстве отметили, что специалисты анализируют школы, проводят работу с учителями и их руководством, проводят для них вебинары, курсы повышения квалификации. Кроме того, эксперты разработали «Дорожную карту» развития школ с низкими образовательными результатами. Она рассчитана до 2024 года. 

В Новосибирске готовится к запуску программа «Земский учитель» — городским педагогам хотят давать по миллиону рублей за переезд на работу в село. Учителя назвали программу унижением, но тем не менее на этот момент ею заинтересовались 10 педагогов.

Ваш ребенок ходит в одну из школ, которая попала в антирейтинг Минобразования? Или вы работаете там учителем? Поделитесь своим мнением: согласны вы или нет с включением школы в список самых худших? Напишите в редакцию НГС на почту news@ngs.ru. Или пишите в мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8-982-781-74-07.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

школыантирейтинг

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (27)

    Гость
    30 окт 2019 в 12:58

    Кто-нибудь знает, почему дети чиновников, депутатов и высших лиц станы учатся за границей? это ведь так не патриотично!

    30 окт 2019 в 12:51

    Предлагаю ввести программу "Земский депутат". Фиг с ним, мильён ему в зубы и оклад земского учителя. Посмотрим как закудахтают.

    30 окт 2019 в 12:58

    Я составил свой рейтинг. По моему мнению, министерство образования НСО демонстрирует низкий уровень кадрового потенциала, высокий уровень социальной депривации а так же девиантного поведения