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Фильм о проблемах новосибирской реки попал в программу лондонского кинофестиваля

Короткометражку об Издревой включили также в программу кинофестивалей

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В ленте «Река моего детства» авторы рассказали о защитниках реки Издревой

В ленте «Река моего детства» авторы рассказали о защитниках реки Издревой

Фильм новосибирцев «Река моего детства» покажут в ноябре сразу на двух европейских кинофестивалях в Великобритании и Франции. 

Ленту представят 1 ноября на фестивале фильмов о природе во французской коммуне Менигут — Ménigoute-2019, а следом 20 ноября — на лондонском фестивале We the peoples 2019.

Короткометражный фильм режиссёра Станислава Шуберта рассказывает о проблемах реки Издревой — правого притока реки Иня — и её защитнице Юлии Колеватовой, которая много лет вместе с волонтёрами и учёными занимается сохранением реки и животных.

— Разные специалисты — ихтиологи, орнитологи, гидробиологи и биологи — изучали реку. На данный момент выяснили, что из семи видов рыб, которые обитают в реке Издревая, три вида занесены в Красную книгу (Новосибирской области. — Прим. ред.) — сибирский хариус, сибирский голец-усач и сибирский подкаменщик. Это не просто одна замеченная рыбка, река населена и богата этими видами — это мнение профессионалов, а не опрос рыбаков, — ранее рассказывала корреспонденту НГС координатор инициативной группы «Поможем реке Издревой» Юлия Колеватова.

Трейлер к фильму «Река моего детства»

Режиссёр Станислав Шуберт не сможет присутствовать на фестивалях — сейчас он возвращается домой с архипелага Шпицберген, где провёл полярное лето. В мае новосибирец уехал в посёлок Пирамида на архипелаге — там он восстановил самый северный киноклуб.

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