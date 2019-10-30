После аварии с тремя пешеходами на Маркса вину признал водитель, который их не сбивал

После ДТП двух пострадавших пешеходов положили в больницу Фото: ГИБДД Новосибирска

Водитель «КИА Рио» признал свою вину в аварии с тремя пешеходами на проспекте Карла Маркса — он неудачно повернул и поздно заметил другую машину, которая после отлетела на тротуар. ДТП с участием двух машин и трёх пешеходов случилось во второй половине дня 29 октября на пересечении с улицей Космической. Там столкнулись «Тойота Камри», которая ехала по Карла Маркса со стороны одноимённой площади, и автомобиль «КИА Рио», который сначала ехал во встречном направлении, а на перекрёстке стал поворачивать налево. После столкновения «Тойота» отлетела в трёх пешеходов и врезалась в световую опору.

Сегодня в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что пешеходы стояли на тротуаре. За рулём «КИА Рио» был 41-летний водитель, за рулём «Камри» — 32-летний. Они оба были пристёгнуты ремнями безопасности и в ДТП не пострадали.

В отделении пропаганды областной ГИБДД добавили, что водитель «КИА Рио» признал свою вину в ДТП на проспекте Карла Маркса. Он пояснил, что перегонял машину на стоянку и на светофоре начал поворачивать на улицу Космическую. В это время на перекрёстке также поворачивал поток машин, который, по версии водителя «КИА», загораживал ему обзор. Водитель «КИА Рио» поздно увидел «Камри» и столкнулся с ней, пересказали его объяснения в Госавтоинспекции.

После столкновения с «КИА» водитель «Тойоты Камри» сбил трёх пешеходов и врезался в столб Фото: ГИБДД Новосибирска

После ДТП в больницу попали два пешехода — 36-летняя женщина и 33-летний мужчина. У них закрытые переломы рук со смещением: у женщины травмирована правая рука, у мужчины — левая, уточнил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.