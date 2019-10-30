30 октября среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.78

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.78

Все новости

Все новости
Происшествия

После аварии с тремя пешеходами на Маркса вину признал водитель, который их не сбивал

Двух пешеходов отвезли в больницу

Поделиться

1 357
1 Обсудить
После ДТП двух пострадавших пешеходов положили в больницу

После ДТП двух пострадавших пешеходов положили в больницу

Водитель «КИА Рио» признал свою вину в аварии с тремя пешеходами на проспекте Карла Маркса — он неудачно повернул и поздно заметил другую машину, которая после отлетела на тротуар.

ДТП с участием двух машин и трёх пешеходов случилось во второй половине дня 29 октября на пересечении с улицей Космической. Там столкнулись «Тойота Камри», которая ехала по Карла Маркса со стороны одноимённой площади, и автомобиль «КИА Рио», который сначала ехал во встречном направлении, а на перекрёстке стал поворачивать налево. После столкновения «Тойота» отлетела в трёх пешеходов и врезалась в световую опору. 

Сегодня в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что пешеходы стояли на тротуаре. За рулём «КИА Рио» был 41-летний водитель, за рулём «Камри» — 32-летний. Они оба были пристёгнуты ремнями безопасности и в ДТП не пострадали.

В отделении пропаганды областной ГИБДД добавили, что водитель «КИА Рио» признал свою вину в ДТП на проспекте Карла Маркса. 

Он пояснил, что перегонял машину на стоянку и на светофоре начал поворачивать на улицу Космическую. В это время на перекрёстке также поворачивал поток машин, который, по версии водителя «КИА», загораживал ему обзор. Водитель «КИА Рио» поздно увидел «Камри» и столкнулся с ней, пересказали его объяснения в Госавтоинспекции.

После столкновения с «КИА» водитель «Тойоты Камри» сбил трёх пешеходов и врезался в столб

После столкновения с «КИА» водитель «Тойоты Камри» сбил трёх пешеходов и врезался в столб

После ДТП в больницу попали два пешехода — 36-летняя женщина и 33-летний мужчина. У них закрытые переломы рук со смещением: у женщины травмирована правая рука, у мужчины — левая, уточнил корреспонденту НГС инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.

По его данным, также в ДТП пострадала 19-летняя девушка: у неё ушибы лица и левого коленного сустава. 

— Она отпущена домой после оказания медицинской помощи, — уточнил Владислав Савченков.

Также накануне ещё одно ДТП с пешеходом случилось на улице Добролюбова: «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе у школы. Пострадавшую увезли в больницу.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с пешеходами

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Qwerty
    30 окт 2019 в 13:18

    У тойотафила надо было вообще права забрать за то что на древней развалюхе катается. Еще и машину на пешеходов направил.