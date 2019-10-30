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С цветочных часов у филармонии пропали огромные стрелки. Рассказываем, куда они делись

Новосибирцы уже успели расстроиться из-за пропажи

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Пропажу стрелок горожане заметили накануне, 29 октября

Пропажу стрелок горожане заметили накануне, 29 октября

С арт-объекта Цветочные часы у Камерного зала филармонии в Центральном районе Новосибирска пропали стрелки.

Пропажу заметил краевед Константин Голодяев накануне, 29 октября. Фотографию цветочной клумбы он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook. 

«Иду на городской Художественный Совет. Вижу, на часах стрелки стыбзили. Ну зачем? Или зимой наш город мёртвый?» — написал Константин Голодяев. 

Вице-мэр Анна Терешкова пояснила корреспонденту НГС, что стрелки с арт-объекта убрали сотрудники МКУ «Горзеленхоз».

— МКУ «Горзеленхоз» забрали стрелки часов на реконструкцию. Их вернут, как только стрелки отремонтируют, — пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Так цветочная клумба выглядела ранее

Так цветочная клумба выглядела ранее

29 октября на Комсомольском проспекте торжественно открыли постамент для стелы в память новосибирским комсомольцам — саму стелу рассчитывают установить в следующем году, к 100-летию основания организации в Новосибирске.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Диванный эксперт
    30 окт 2019 в 11:08

    Когда Терешкову выпнут из мэрии? Какой из нее вице-мэр? Локоть не смеши мои тапочки.

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 11:19

    Не смешите мои тапочки! Что они собрались реконструировать? Посветку наверно зафигачат. ))

    30 окт 2019 в 11:13

    Так их просто на зиму убрали, давайте возмущаться, что летние веранды убирают и спускают воду из летних водопроводов. Чай в сибири живём.