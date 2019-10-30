С цветочных часов у филармонии пропали огромные стрелки. Рассказываем, куда они делись

С арт-объекта Цветочные часы у Камерного зала филармонии в Центральном районе Новосибирска пропали стрелки.
Пропажу заметил краевед Константин Голодяев накануне, 29 октября. Фотографию цветочной клумбы он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
«Иду на городской Художественный Совет. Вижу, на часах стрелки стыбзили. Ну зачем? Или зимой наш город мёртвый?» — написал Константин Голодяев.
Вице-мэр Анна Терешкова пояснила корреспонденту НГС, что стрелки с арт-объекта убрали сотрудники МКУ «Горзеленхоз».
— МКУ «Горзеленхоз» забрали стрелки часов на реконструкцию. Их вернут, как только стрелки отремонтируют, — пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова.
29 октября на Комсомольском проспекте торжественно открыли постамент для стелы в память новосибирским комсомольцам — саму стелу рассчитывают установить в следующем году, к 100-летию основания организации в Новосибирске.