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Скорая помощь попала в аварию на перекрёстке улицы Титова

В ГИБДД уточнили, что в ДТП никто не пострадал

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Какой из двух автомобилей скорой помощи попал в аварию, очевидица уточнить не смогла

Какой из двух автомобилей скорой помощи попал в аварию, очевидица уточнить не смогла

Экипаж скорой помощи попал в ДТП на перекрёстке улиц Титова и Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска.

Об аварии с участием скорой помощи на Титова в редакцию НГС сообщила читательница, проезжавшая мимо места происшествия в десятом часу утра. На фотографии, которую она сделала, видно, что на перекрёстке с Серафимовича стоят сразу два экипажа скорой помощи. По словам читательницы, она также видела, что за одним из этих экипажей стояла другая легковая машина — в кадр этот автомобиль не попал. Видимых повреждений на стоящих машинах очевидица не заметила.

— Возможно, одна скорая столкнулась с машиной, а вторая приехала забрать пациента, — предположила читательница.

Как подтвердил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, на Титова столкнулись «КИА» и «Газель» скорой помощи.

— В ДТП никто не пострадал, — уточнил Владислав Савченков.

Он добавил, что на место выехал экипаж ДПС — они оформят это происшествие как ДТП с материальным ущербом.

Подробностей случившегося корреспонденту НГС узнать пока не удалось. Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила, что сейчас находится на совещании и об этом происшествии ей оперативно не докладывали.

Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    30 окт 2019 в 10:38

    Судя по фотографии 2 скорых врезались в друг друга. Одна из них ехала по встречке и не пропустила ту, что поворачивала налево.

    789456
    30 окт 2019 в 10:33

    Главное что бы пассажира скорой вовремя доставили куда везли, а то придётся деньги возвращать!