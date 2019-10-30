Скорая помощь попала в аварию на перекрёстке улицы Титова

Какой из двух автомобилей скорой помощи попал в аварию, очевидица уточнить не смогла

Об аварии с участием скорой помощи на Титова в редакцию НГС сообщила читательница, проезжавшая мимо места происшествия в десятом часу утра. На фотографии, которую она сделала, видно, что на перекрёстке с Серафимовича стоят сразу два экипажа скорой помощи. По словам читательницы, она также видела, что за одним из этих экипажей стояла другая легковая машина — в кадр этот автомобиль не попал. Видимых повреждений на стоящих машинах очевидица не заметила.

Экипаж скорой помощи попал в ДТП на перекрёстке улиц Титова и Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска.

— Возможно, одна скорая столкнулась с машиной, а вторая приехала забрать пациента, — предположила читательница.



Как подтвердил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, на Титова столкнулись «КИА» и «Газель» скорой помощи.



— В ДТП никто не пострадал, — уточнил Владислав Савченков.



Он добавил, что на место выехал экипаж ДПС — они оформят это происшествие как ДТП с материальным ущербом.



Подробностей случившегося корреспонденту НГС узнать пока не удалось. Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила, что сейчас находится на совещании и об этом происшествии ей оперативно не докладывали.



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