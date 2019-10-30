В Новосибирском зоопарке поселились необычные дикобразы с большими носами

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселились цепкохвостые дикобразы.
Пару новых животных привезли из Москвы. Цепкохвостых дикобразов уже можно увидеть, их разместили в павильоне «Тропический мир», сообщили в Новосибирском зоопарке.
— Цепкохвостые дикобразы живут рядом с североамериканскими дикобразами (поркупинами), которые были получены в июле этого года. Таким образом, у наших посетителей есть возможность сравнить двух представителей одного семейства. Мы поместили в их вольерах стволы деревьев с большим количеством веток. Они любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг, — рассказывает заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.
В зоопарке уточнили, что в природе цепкохвостые дикобразы живут в тропических лесах Южной Америки. Большую часть своей жизни они проводят на деревьях. Крепко держаться за стволы и ветви им помогает длинный хвост, отсюда и видовое название «цепкохвостый дикобраз». Также от других дикобразов этих животных отличает большой округлый нос.
Ранее в Новосибирский зоопарк привезли двухгодовалую парагвайскую анаконду.