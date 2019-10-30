В Новосибирском зоопарке поселились необычные дикобразы с большими носами

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселились цепкохвостые дикобразы.



Пару новых животных привезли из Москвы. Цепкохвостых дикобразов уже можно увидеть, их разместили в павильоне «Тропический мир», сообщили в Новосибирском зоопарке.

— Цепкохвостые дикобразы живут рядом с североамериканскими дикобразами (поркупинами), которые были получены в июле этого года. Таким образом, у наших посетителей есть возможность сравнить двух представителей одного семейства. Мы поместили в их вольерах стволы деревьев с большим количеством веток. Они любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг, — рассказывает заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.