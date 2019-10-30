30 октября среда
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.78

Темы

СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 63.83
eur 70.78

Все новости

Все новости
Милота

В Новосибирском зоопарке поселились необычные дикобразы с большими носами

Посетители уже могут увидеть новых животных

Поделиться

1 008
6 Обсудить
Цепкохвостых дикобразов разместили в павильоне «Тропический мир»

Цепкохвостых дикобразов разместили в павильоне «Тропический мир»

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселились цепкохвостые дикобразы.


Пару новых животных привезли из Москвы. Цепкохвостых дикобразов уже можно увидеть, их разместили в павильоне «Тропический мир», сообщили в Новосибирском зоопарке.

— Цепкохвостые дикобразы живут рядом с североамериканскими дикобразами (поркупинами), которые были получены в июле этого года. Таким образом, у наших посетителей есть возможность сравнить двух представителей одного семейства. Мы поместили в их вольерах стволы деревьев с большим количеством веток. Они любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг, — рассказывает заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.

В зоопарке уточнили, что в природе цепкохвостые дикобразы живут в тропических лесах Южной Америки. Большую часть своей жизни они проводят на деревьях. Крепко держаться за стволы и ветви им помогает длинный хвост, отсюда и видовое название «цепкохвостый дикобраз». Также от других дикобразов этих животных отличает большой округлый нос.

Ранее в Новосибирский зоопарк привезли двухгодовалую парагвайскую анаконду.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Новосибирский зоопарк

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    789456
    30 окт 2019 в 09:19

    Интересно, а шубы из них шьют?

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 09:10

    По фотке не понятно где у него голова, а где зад. Попрошу в следующий раз указывать.

    Зоообозреватель
    30 окт 2019 в 09:15

    Когда уже вомбатов увидим?