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Хоккеист Владимир Тарасенко перенёс операцию после травмы во время матча

Чтобы снова вернуться в строй, спортсмену понадобится около пяти месяцев

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Владимир Тарсенко играет в НХЛ с&nbsp;сезона 2011/2012 года, в начале лета он стал обладателем Кубка Стэнли

Владимир Тарсенко играет в НХЛ с сезона 2011/2012 года, в начале лета он стал обладателем Кубка Стэнли

Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», перенёс операцию на плече. Об этом «Сент-Луис Блюз» сообщили в своём твиттере со ссылкой на генерального менеджера клуба Дуга Армстронга.

«Тарасенко перенёс операцию и отдыхает. Срок восстановления по-прежнему оценивается в пять месяцев», — говорится в опубликованном сообщении.

На прошлой неделе в первом периоде матча против «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Тарасенко отыграл 4 минуты 37 секунд, после чего столкнулся с защитником соперников Шоном Уокером и выбыл из игры. Во вторник, 29 октября, стало известно, что бывший новосибирец получил травму плеча и что ему нужна операция.

«Тарасенко — топ-игрок, его будет не хватать. Но наша команда состоит из суммы всех частей. Это будет отличная возможность для некоторых наших молодых игроков», — цитируют генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» в официальном твиттере клуба.

Владимир Тарасенко — воспитанник новосибирского хоккея, он играл за «Сибирь» с 2008 года, в начале 2012-го игрок перебрался в питерский СКА, в НХЛ нападающий оказался после сезона 2011/2012 года.

Весной 2018 года Владимиру Тарасенко также сделали операцию на плече — тогда нападающий получил травму в матче с денверской командой «Колорадо Эвеланш». После операции хоккеист быстро восстановился — меньше чем через четыре месяца он вернулся к тренировкам, а вскоре помог «Сент-Луису» завоевать Кубок Стэнли

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    30 окт 2019 в 09:08

    А нам это зачем знать. За родную команду он не играет. Скитается, понимаешь, на чужбине. Получает хорошие барыши. Сейчас страховку неплохую получит.

    Ржу
    30 окт 2019 в 08:51

    Вчера эта новость была в 8.41, сегодня опубликовали в 8.42.
    Я так понимаю, что завтра её опубликуют в 8.43.

    30 окт 2019 в 08:51

    «Тарасенко — топ-игрок, его будет не хватать. Но наша команда состоит из суммы всех частей. Это будет отличная возможность для некоторых наших молодых игроков»ююю Иными словами "Свято место пустым не бывает". 5 месяцев сторк приличный. Пусть выздоравливает. Если в НХЛ не получится, милости просим домой. Игрок такого уровня всегда востребован у нас...