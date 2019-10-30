Хоккеист Владимир Тарасенко перенёс операцию после травмы во время матча

Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», перенёс операцию на плече. Об этом «Сент-Луис Блюз» сообщили в своём твиттере со ссылкой на генерального менеджера клуба Дуга Армстронга.
«Тарасенко перенёс операцию и отдыхает. Срок восстановления по-прежнему оценивается в пять месяцев», — говорится в опубликованном сообщении.
На прошлой неделе в первом периоде матча против «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Тарасенко отыграл 4 минуты 37 секунд, после чего столкнулся с защитником соперников Шоном Уокером и выбыл из игры. Во вторник, 29 октября, стало известно, что бывший новосибирец получил травму плеча и что ему нужна операция.
«Тарасенко — топ-игрок, его будет не хватать. Но наша команда состоит из суммы всех частей. Это будет отличная возможность для некоторых наших молодых игроков», — цитируют генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» в официальном твиттере клуба.
Владимир Тарасенко — воспитанник новосибирского хоккея, он играл за «Сибирь» с 2008 года, в начале 2012-го игрок перебрался в питерский СКА, в НХЛ нападающий оказался после сезона 2011/2012 года.
Весной 2018 года Владимиру Тарасенко также сделали операцию на плече — тогда нападающий получил травму в матче с денверской командой «Колорадо Эвеланш». После операции хоккеист быстро восстановился — меньше чем через четыре месяца он вернулся к тренировкам, а вскоре помог «Сент-Луису» завоевать Кубок Стэнли.