Хоккеист Владимир Тарасенко перенёс операцию после травмы во время матча

Владимир Тарсенко играет в НХЛ с сезона 2011/2012 года, в начале лета он стал обладателем Кубка Стэнли

Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», перенёс операцию на плече. Об этом «Сент-Луис Блюз» сообщили в своём твиттере со ссылкой на генерального менеджера клуба Дуга Армстронга.

«Тарасенко перенёс операцию и отдыхает. Срок восстановления по-прежнему оценивается в пять месяцев», — говорится в опубликованном сообщении.



На прошлой неделе в первом периоде матча против «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Тарасенко отыграл 4 минуты 37 секунд, после чего столкнулся с защитником соперников Шоном Уокером и выбыл из игры. Во вторник, 29 октября, стало известно, что бывший новосибирец получил травму плеча и что ему нужна операция.