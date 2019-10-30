Ещё погреемся: в Новосибирск идёт новая волна тепла

К пятнице ветер в регионе снова усилится, но при этом станет гораздо теплее

Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, на западе области сегодня возможны небольшие дожди, в Новосибирске будет преимущественно без осадков.

По данным пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, сегодня днём в Новосибирске ожидается до +4 градусов, а в целом по региону — от 0 до +5. На погоду будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, при этом ветер станет слабее, чем в предыдущие сутки.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: к концу рабочей недели в городе потеплеет до +12 градусов.

По словам Ренада Ягудина, в четверг, 31 октября, ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от -1 до +4 градусов, в Новосибирске ожидается около 0. Как в целом по региону, так и в городе ночью возможны осадки. Днём в четверг температура по области повысится до +3…+8 градусов, в Новосибирске будет около +6.



К концу рабочей недели станет ещё теплее.



— Основная волна тепла предполагается 1 ноября, — сообщил Ренад Ягудин.



Как следует из прогноза, опубликованного на сайте Западно-Сибирского УГМС, в пятницу ночная температура в Новосибирской области будет на уровне +3…+8 градусов, в Новосибирске ожидается +4...+6. Днём воздух в регионе прогреется до +4...+9, местами до +14 градусов, в городе будет +10...+12.



При этом, по словам Ренада Ягудина, 1 ноября в Новосибирской области снова усилится ветер: он может достигать 15–20 метров в секунду. Также в эти сутки в регионе возможны осадки, в частности, в Новосибирске дождь ожидается днём.

Накануне днём сильный ветер в Новосибирске опрокинул несколько деревьев, перевернул остановку и покорежил дорожные знаки. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

