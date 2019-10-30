Более 600 домов в Кировском районе остались без электричества

Света в домах нет с 15 часов дня

В 612 домах в Новосибирске отключили электричество, сообщается на муниципальном портале систем жизнеобеспечения. Все здания, попавшие под отключение, находятся в Кировском районе.

Согласно данным муниципального портала, электричество в домах отключили из-за аварии в 15 часов 29 октября и до сих пор не вернули.