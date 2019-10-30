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Более 600 домов в Кировском районе остались без электричества

Свет пропал из-за аварии

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Света в домах нет с 15 часов дня

Света в домах нет с 15 часов дня

В 612 домах в Новосибирске отключили электричество, сообщается на муниципальном портале систем жизнеобеспечения. Все здания, попавшие под отключение, находятся в Кировском районе. 

Согласно данным муниципального портала, электричество в домах отключили из-за аварии в 15 часов 29 октября и до сих пор не вернули.

Свет пропал в частных домах

Свет пропал в частных домах

Накануне в 700 домах Дзержинского района пропало электричество — больше тысячи сибиряков остались без света. 

Как рассказала тогда читательница НГС Александра, примерно в 19 часов вечера:

— Город Новосибирск, Дзержинский район. Не глубокое село, а город. Ни уличного освещения, ни домашнего освещения. Только грязь на дорогах и темнота. На улице свет не включают с мая, а электричество регулярно пропадает в домах, — пожаловалась она.

А в начале октября в СИЗО № 1 на улице Караваева отключили свет. По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, авария произошла из-за перегрузки в сети — в зданиях включили слишком много обогревателей.

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