Более 600 домов в Кировском районе остались без электричества

В 612 домах в Новосибирске отключили электричество, сообщается на муниципальном портале систем жизнеобеспечения. Все здания, попавшие под отключение, находятся в Кировском районе.
Согласно данным муниципального портала, электричество в домах отключили из-за аварии в 15 часов 29 октября и до сих пор не вернули.
Накануне в 700 домах Дзержинского района пропало электричество — больше тысячи сибиряков остались без света.
Как рассказала тогда читательница НГС Александра, примерно в 19 часов вечера:
— Город Новосибирск, Дзержинский район. Не глубокое село, а город. Ни уличного освещения, ни домашнего освещения. Только грязь на дорогах и темнота. На улице свет не включают с мая, а электричество регулярно пропадает в домах, — пожаловалась она.
А в начале октября в СИЗО № 1 на улице Караваева отключили свет. По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, авария произошла из-за перегрузки в сети — в зданиях включили слишком много обогревателей.