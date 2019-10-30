В новосибирском вузе решили готовить школьников к научной деятельности

В центре будут проводиться дистанционные занятия для тех, кто живет в области

«Задача у ДНК — это прежде всего готовить детей к научному будущему, инженерной карьере. Чтобы они потом поступили в техуниверситет, НГУ, может быть, потом пошли работать в научные институты. Подготовка кадрового потенциала для технических научных проектов», — объяснил Лобанов.

В Новосибирском государственном техническом университете появится Дом научной коллаборации (ДНК) имени Ю. Кондратюка — в нем школьники смогут заниматься научными разработками.

В НГТУ уточнили, что планируется открыть лаборатории по робототехнике, промышленному дизайну, электронике, материаловедению, информационным технологиям и энергетике:

«Кроме того, в каждом Доме коллаборации есть набор обязательных уроков — химия, биология, математика, шахматы. Ведь это федеральный сетевой проект, во всех ведущих вузах страны открываются подобные центры, по одному на регион», — сообщил Лобанов.

В течение года в Доме научной коллаборации смогут заниматься 150 школьников и 100 учителей. Обучаться в ДНК будут школьники 5–11-х классов и учителя — проект предусматривает занятия по повышению квалификации. По словам Лобанова, для проведения уроков вуз планирует привлекать преподавателей НГТУ и, возможно, учителей из Инженерного лицея НГТУ.