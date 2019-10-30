30 октября среда
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 63.83
eur 70.78

Темы

СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 63.83
eur 70.78

Все новости

Все новости
Образование

В новосибирском вузе решили готовить школьников к научной деятельности

В НГТУ появится Дом научной коллаборации для школьников

Поделиться

374
7 Обсудить
В центре будут проводиться дистанционные занятия для тех, кто живет в области

В центре будут проводиться дистанционные занятия для тех, кто живет в области

В Новосибирском государственном техническом университете появится Дом научной коллаборации (ДНК) имени Ю. Кондратюка — в нем школьники смогут заниматься научными разработками.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, открытие ДНК планируется осенью 2020 года: 

«Задача у ДНК — это прежде всего готовить детей к научному будущему, инженерной карьере. Чтобы они потом поступили в техуниверситет, НГУ, может быть, потом пошли работать в научные институты. Подготовка кадрового потенциала для технических научных проектов», — объяснил Лобанов. 

В НГТУ уточнили, что планируется открыть лаборатории по робототехнике, промышленному дизайну, электронике, материаловедению, информационным технологиям и энергетике:

«Кроме того, в каждом Доме коллаборации есть набор обязательных уроков — химия, биология, математика, шахматы. Ведь это федеральный сетевой проект, во всех ведущих вузах страны открываются подобные центры, по одному на регион», — сообщил Лобанов.

В течение года в Доме научной коллаборации смогут заниматься 150 школьников и 100 учителей. Обучаться в ДНК будут школьники 5–11-х классов и учителя — проект предусматривает занятия по повышению квалификации. По словам Лобанова, для проведения уроков вуз планирует привлекать преподавателей НГТУ и, возможно, учителей из Инженерного лицея НГТУ.

Расположится учебный центр в 8-м корпусе НГТУ

Расположится учебный центр в 8-м корпусе НГТУ

Расположится учебный центр в 8-м корпусе НГТУ — вуз предоставит помещение, в котором сделают ремонт и закупят лабораторное оборудование. 

В середине октября НГТУ вошел в мировой рейтинг по компьютерным и инженерным наукам.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

нгтусо ран

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    с богаткова
    30 окт 2019 в 00:31

    Планирую открыть свой ВУЗ, Там будут подготавливать специалистов по безопасности. Потом сразу в мой ЧОП буду трудоустраивать, как раньше распределение было.

    Точняк
    30 окт 2019 в 00:28

    сам другие науки в далеких местах познавал.Но потом директор взял в чоп и жизнь удалась.

    Фото пользователя
    30 окт 2019 в 00:28

    Это правильное дело, хорошее. Ведь даже в свой ЧОП я набираю персонал исключительно с высшим образованием.