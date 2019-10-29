Хоккейная «Сибирь» разгромила екатеринбуржский «Автомобилист»

Во вторник, 29 октября, в Новосибирске состоялся очередной матч чемпионата КХЛ — ХК «Сибирь» принимал на домашней арене «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Матч закончился со счётом 3:0 в пользу новосибирского клуба.
Первую шайбу в матче забросил новосибирский хоккеист Никита Михайлов. Это произошло уже на 11-й минуте матча. Михайлов забил гол после успешной передачи защитника Юрки Йокипакка.
Вторая шайба влетела в ворота уральской команды во втором периоде, на 22-й минуте. На этот раз отличился нападающий «Сибири» Юкка Пелтола. По иронии, голевую передачу Пелтоле сделал бывший защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов.
Третью шайбу новосибирцы забросили на 59-й минуте матча в пустые ворота. Автором гола стал нападающий Данил Романцев.
Лучшие моменты матча «Сибирь» — «Автомобилист»
По результатам матча ХК «Сибирь» набирает 30 очков за 21 матч и выбивается на третье место турнирной таблицы Конференции «Восток».
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