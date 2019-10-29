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Хоккейная «Сибирь» разгромила екатеринбуржский «Автомобилист»

Новосибирцы забросили гостям три безответные шайбы

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Новосибирцы забросили гостям три безответные шайбы&nbsp;

Новосибирцы забросили гостям три безответные шайбы 

Во вторник, 29 октября, в Новосибирске состоялся очередной матч чемпионата КХЛ — ХК «Сибирь» принимал на домашней арене «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу новосибирского клуба.

Первую шайбу в матче забросил новосибирский хоккеист Никита Михайлов. Это произошло уже на 11-й минуте матча. Михайлов забил гол после успешной передачи защитника Юрки Йокипакка.

Вторая шайба влетела в ворота уральской команды во втором периоде, на 22-й минуте. На этот раз отличился нападающий «Сибири» Юкка Пелтола. По иронии, голевую передачу Пелтоле сделал бывший защитник «Автомобилиста» Николай Тимашов.

Третью шайбу новосибирцы забросили на 59-й минуте матча в пустые ворота. Автором гола стал нападающий Данил Романцев.

Лучшие моменты матча «Сибирь» — «Автомобилист»

По результатам матча ХК «Сибирь» набирает 30 очков за 21 матч и выбивается на третье место турнирной таблицы Конференции «Восток».

В прошлом году НГС рассказывал историю бизнесмена, который ходит на все матчи в каске с рогами, — любимая команда спасла его бизнес.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Точняк
    29 окт 2019 в 21:59

    эх говорил же директор ставить.но я опять деньги на водку все спустил(

    29 окт 2019 в 22:00

    👍👍👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😜Набирает ход Сибирь.Красавы)))

    Гость
    29 окт 2019 в 21:59

    Тролли в унынии : все якобы поставленные деньги прозяпали , учитесь географии с горя пропил глобус...