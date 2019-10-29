«Ниссан» сбил 12-летнюю девочку у школы на Добролюбова

Вечером 29 октября «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе у школы на улице Добролюбова — с места аварии ее увезли в больницу.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18:40 у школы
— Водитель, мужчина 1994 года рождения, на автомобиле Nissan Qashqai двигался по улице Добролюбова со стороны Кошурникова в сторону Панфиловцев. В пути следования у дома
По его словам, сейчас устанавливаются травмы, которые получила школьница. На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, выясняющий все обстоятельства происшествия.
— Напоминаем, что детям нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, — добавил Владислав Савченков.
На прошлой неделе на улице Ватутина погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая.