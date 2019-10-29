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Происшествия

«Ниссан» сбил 12-летнюю девочку у школы на Добролюбова

Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу

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12-летняя девочка переходила дорогу по переходу у школы

12-летняя девочка переходила дорогу по переходу у школы

Вечером 29 октября «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе у школы на улице Добролюбова — с места аварии ее увезли в больницу.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18:40 у школы № 167 в Октябрьском районе Новосибирска.

— Водитель, мужчина 1994 года рождения, на автомобиле Nissan Qashqai двигался по улице Добролюбова со стороны Кошурникова в сторону Панфиловцев. В пути следования у дома № 233 в зоне пешеходного перехода совершил наезд на девочку 12 лет. С места аварии её увезли в больницу, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП

По его словам, сейчас устанавливаются травмы, которые получила школьница. На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, выясняющий все обстоятельства происшествия.

— Напоминаем, что детям нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, — добавил Владислав Савченков.

На прошлой неделе на улице Ватутина погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    29 окт 2019 в 21:15

    Она убедилась, что ее пропускают? Если нет, то и вины водителя нет.

    Худой
    29 окт 2019 в 21:18

    Жалко водителя. )
    У нас же принято всегда обвинять водителя.
    Это не правильно. )

    Точняк💩
    29 окт 2019 в 21:17

    Светоотражающие элементы обязательно должны быть на одежде.например у нас в чопе они в виде символике чопа.