«Ниссан» сбил 12-летнюю девочку у школы на Добролюбова

Вечером 29 октября «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе у школы на улице Добролюбова — с места аварии ее увезли в больницу.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 18:40 у школы № 167 в Октябрьском районе Новосибирска.