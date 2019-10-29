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Вандалы изуродовали рисунок новосибирской художницы в центре Новосибирска

Неизвестные исписали граффити Марины Ягоды на улице Романова

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Вандалы разрисовывали арт-объект несколько дней

Вандалы разрисовывали арт-объект несколько дней

Рисунок художницы Марины Ягоды в Центральном районе Новосибирска разрисовали вандалы.

Закрашенный рисунок на стене гаража во дворе дома № 23 на улице Романова заметила сибирячка Мария Морсина. По её словам, рисунок закрашивали несколько дней: сначала зарисовали глаза, а потом всё остальное. 

Художница Марина Ягода рассказала корреспонденту НГС, что исходный рисунок обязательно восстановят.

— Как только станет теплее, мы нарисуем там какую-нибудь ещё более интересную картинку, — сообщила Марина Ягода.

Работа Марины Ягоды появилась на гараже в конце мая. Так рисунок выглядел до вмешательства вандалов

Работа Марины Ягоды появилась на гараже в конце мая. Так рисунок выглядел до вмешательства вандалов

Рисунок появился на стене гаража в конце мая 2019 года во время фестиваля Okrasheno. Более 20 художников за три дня разукрасили двор дома на улице Романова, 23. За время фестиваля художники нарисовали 15 новых арт-объектов.

А недавно Марина Ягода нарисовала огромные граффити с девушкой и соболем на фасаде дома по улице Советской в центре Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Точняк
    29 окт 2019 в 22:29

    Откуда у людей желание портить?Надо бы там выставить сотрудника чопа в штатском и задержать на месте.

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 22:28

    Нужно было установить камеры видеонаблюдения и вывести их в ПЦО ЧОПа.

    29 окт 2019 в 22:30

    Я бы сказал не изуродовали, а доработали.
    Экспрессионизм, однако ;)