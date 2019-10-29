Вандалы изуродовали рисунок новосибирской художницы в центре Новосибирска

Рисунок художницы Марины Ягоды в Центральном районе Новосибирска разрисовали вандалы.

Закрашенный рисунок на стене гаража во дворе дома № 23 на улице Романова заметила сибирячка Мария Морсина. По её словам, рисунок закрашивали несколько дней: сначала зарисовали глаза, а потом всё остальное.

Художница Марина Ягода рассказала корреспонденту НГС, что исходный рисунок обязательно восстановят.

— Как только станет теплее, мы нарисуем там какую-нибудь ещё более интересную картинку, — сообщила Марина Ягода.