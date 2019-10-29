Вандалы изуродовали рисунок новосибирской художницы в центре Новосибирска

Рисунок художницы Марины Ягоды в Центральном районе Новосибирска разрисовали вандалы.
Закрашенный рисунок на стене гаража во дворе дома
Художница Марина Ягода рассказала корреспонденту НГС, что исходный рисунок обязательно восстановят.
— Как только станет теплее, мы нарисуем там какую-нибудь ещё более интересную картинку, — сообщила Марина Ягода.
Рисунок появился на стене гаража в конце мая 2019 года во время фестиваля Okrasheno. Более 20 художников за три дня разукрасили двор дома на улице Романова, 23. За время фестиваля художники нарисовали 15 новых арт-объектов.
А недавно Марина Ягода нарисовала огромные граффити с девушкой и соболем на фасаде дома по улице Советской в центре Новосибирска.