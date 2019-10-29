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Криминал

До суда дошло дело подростка, который сел за руль пьяным и с двумя пассажирами въехал в дерево

Пассажиры также были несовершеннолетними

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В ДТП пострадали три подростка: водитель и его пассажиры

В ДТП пострадали три подростка: водитель и его пассажиры

Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 17-летнего подростка — его обвиняют в пьяной аварии, в которой тяжёлые травмы получил он сам и два его пассажира.

Авария случилась 16 августа 2018 года. Тогда подростки на автомобиле ГАЗ врезались в дерево в Советском районе Новосибирска. После ДТП в Госавтоинспекции сообщали, что за рулём машины был несовершеннолетний, без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

— В пути следования водитель избрал скорость своего движения без учёта дорожных условий, выехал на обочину, движение по которой запрещено, а затем совершил наезд на дерево, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора города Злата Старкова.

Подросток, сидевший за рулём машины, был пьян и не имел водительских прав

Подросток, сидевший за рулём машины, был пьян и не имел водительских прав

В результате аварии пассажирка 2002 года рождения, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, получила тяжёлые травмы. Водитель и второй пассажир получили травмы средней степени тяжести.

Сейчас 17-летний подросток, который был за рулём машины, обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Дело рассмотрит Советский районный суд Новосибирска.

Недавно в Новосибирске завершился суд над 36-летним водителем «Газели», который сбил пенсионерку на тротуаре в Кировском районе: через сутки пострадавшая умерла в больнице.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Точняк
    29 окт 2019 в 20:40

    скорее всего.отца у него нет.а рсп разве может из пацана мужика воспитать.

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 20:45

    ..."Ну ка поясни, зачем меня остановил?
    Не выйду из машины,законы учил.
    Да не, какое оформление?
    Давай померяем,
    Если мои слова у Вас вызывают сомнение.
    Как фамилия? Документы предъяви!
    Я же не знаю, вдруг ты вчера форму купил.
    А тонировку в дождь вообще мерить нельзя,
    Приказ 186, по-моему пункт 2.
    Сплошная? Че ты *censored*, не было такого!
    Ищи свидетелей для составления протокола.
    Обсаженный в дрова, но не выйду из машины,
    У меня талон ТО , и пофик, что разные шины!
    Я ехал ровно,не нарушил правил.
    Получается что твоя фигня нифига не канает.
    Да и вообще я не согласен со всем что ты сказал!
    "Счастливого пути" до свидания и Вам"...(с)

    Роман
    29 окт 2019 в 20:44

    "Волгу" ЖАЛКО, а балбеса этого - НЕТ!