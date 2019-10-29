До суда дошло дело подростка, который сел за руль пьяным и с двумя пассажирами въехал в дерево

В ДТП пострадали три подростка: водитель и его пассажиры

Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 17-летнего подростка — его обвиняют в пьяной аварии, в которой тяжёлые травмы получил он сам и два его пассажира.

Авария случилась 16 августа 2018 года. Тогда подростки на автомобиле ГАЗ врезались в дерево в Советском районе Новосибирска. После ДТП в Госавтоинспекции сообщали, что за рулём машины был несовершеннолетний, без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

— В пути следования водитель избрал скорость своего движения без учёта дорожных условий, выехал на обочину, движение по которой запрещено, а затем совершил наезд на дерево, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора города Злата Старкова.