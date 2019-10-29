До суда дошло дело подростка, который сел за руль пьяным и с двумя пассажирами въехал в дерево

Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 17-летнего подростка — его обвиняют в пьяной аварии, в которой тяжёлые травмы получил он сам и два его пассажира.
Авария случилась 16 августа 2018 года. Тогда подростки на автомобиле ГАЗ врезались в дерево в Советском районе Новосибирска. После ДТП в Госавтоинспекции сообщали, что за рулём машины был несовершеннолетний, без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
— В пути следования водитель избрал скорость своего движения без учёта дорожных условий, выехал на обочину, движение по которой запрещено, а затем совершил наезд на дерево, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора города Злата Старкова.
В результате аварии пассажирка 2002 года рождения, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, получила тяжёлые травмы. Водитель и второй пассажир получили травмы средней степени тяжести.
Сейчас 17-летний подросток, который был за рулём машины, обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Дело рассмотрит Советский районный суд Новосибирска.
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