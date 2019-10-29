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Происшествия

«Тойота Камри» въехала в толпу пешеходов и врезалась в столб на Маркса

В больницу увезли трёх прохожих

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Перед тем как врезаться в столб, «Тойота» сбила трёх пешеходов — девушку, женщину и мужчину&nbsp;

Перед тем как врезаться в столб, «Тойота» сбила трёх пешеходов — девушку, женщину и мужчину 

«Тойота Камри» сбила трёх пешеходов на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска после столкновения с «КИА Рио» — пострадавших увезли в больницу.

ДТП случилось в 15:50 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

— Автомобиль «Камри» двигался по Карла Маркса со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Геодезической. Навстречу двигался «КИА Рио» также с мужчиной за рулём, — описал инспектор мгновения перед аварией.

По его данным, при повороте налево «КИА Рио» столкнулась с «Камри». После этого «Тойота» сбила трёх пешеходов и врезалась в световую опору. 

Владислав Савченков уточнил, что под машину попали девушка около 20 лет на вид, а также мужчина и женщина, которым около 30–35 лет.

— Все трое пешеходов доставлены в больницу, травмы сейчас уточняем. На месте работает экипаж ГИБДД, выясняем обстоятельства произошедшего, — добавил инспектор группы пропаганды.

Авария произошла на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Космической

Авария произошла на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Космической

Вы стали очевидцем этого происшествия, сделали фото или видео с места ДТП? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

На прошлой неделе на улице Ватутина погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    29 окт 2019 в 18:16

    Если бы на месте был сотрудник ЧОПа, то он за собой закрыл бы всех прохожих. Как телохранитель.

    Гость
    29 окт 2019 в 18:20

    Опять тупаки первыми откомментировали.у людей горе,все плачут.ты панимаешь или нет? У ТЕБЯ СОВЕСТЬ ЕСТЬ?

    Телезритель
    29 окт 2019 в 18:18

    #выфсеврете Странно, а по телевизору говорят что такое только в Европе бывает. Но я конечно больше телевизору верю чем интернету.