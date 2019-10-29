«Тойота Камри» въехала в толпу пешеходов и врезалась в столб на Маркса

«Тойота Камри» сбила трёх пешеходов на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска после столкновения с «КИА Рио» — пострадавших увезли в больницу.
ДТП случилось в 15:50 на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
— Автомобиль «Камри» двигался по Карла Маркса со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Геодезической. Навстречу двигался «КИА Рио» также с мужчиной за рулём, — описал инспектор мгновения перед аварией.
По его данным, при повороте налево «КИА Рио» столкнулась с «Камри». После этого «Тойота» сбила трёх пешеходов и врезалась в световую опору.
Владислав Савченков уточнил, что под машину попали девушка около 20 лет на вид, а также мужчина и женщина, которым около 30–35 лет.
— Все трое пешеходов доставлены в больницу, травмы сейчас уточняем. На месте работает экипаж ГИБДД, выясняем обстоятельства произошедшего, — добавил инспектор группы пропаганды.
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На прошлой неделе на улице Ватутина погибла переходившая дорогу женщина: сначала её сбила одна машина, а после другая.