Из здания ЦУМа вывели людей: приехали полиция и скорая помощь

В центре Новосибирска на Вокзальной магистрали эвакуировали здание Центрального универмага.



«Из ЦУМа всех выгнали, ходит куча полицейских. Сфотографировать не дали, стали махать руками», — сообщил в редакцию очевидец.

Как передаёт прибывший на место корреспондент НГС со ссылкой на продавцов, эвакуацию в здании объявили около получаса назад из-за сообщения о минировании.

Сейчас к главному крыльцу никого не пускают, на месте работают полиция, скорая помощь и МЧС — по словам очевидцев, экстренные службы приехали быстро. Паники нет. Все эвакуированные стоят на парковке, продавцы едят мороженое, обсуждают выручку и разворачивают прохожих. Все уже порядком замёрзли. Работники предполагают, что проверка здания может затянуться как минимум на час.