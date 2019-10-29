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Из здания ЦУМа вывели людей: приехали полиция и скорая помощь

По словам продавцов, поступило сообщение о минировании здания

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На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

В центре Новосибирска на Вокзальной магистрали эвакуировали здание Центрального универмага.

«Из ЦУМа всех выгнали, ходит куча полицейских. Сфотографировать не дали, стали махать руками», — сообщил в редакцию очевидец.

Как передаёт прибывший на место корреспондент НГС со ссылкой на продавцов, эвакуацию в здании объявили около получаса назад из-за сообщения о минировании. 

Сейчас к главному крыльцу никого не пускают, на месте работают полиция, скорая помощь и МЧС — по словам очевидцев, экстренные службы приехали быстро. Паники нет. Все эвакуированные стоят на парковке, продавцы едят мороженое, обсуждают выручку и разворачивают прохожих. Все уже порядком замёрзли. Работники предполагают, что проверка здания может затянуться как минимум на час. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Эвакуированные работники уже начали замерзать

Эвакуированные работники уже начали замерзать

Ранее полицейские задержали мужчину, который сегодня сообщил о минировании ГУМа и вокзала «Новосибирск-Главный».

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ЦУМ

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    29 окт 2019 в 17:26

    Очередной шутник... Но все-равно ведь его найдут.

    29 окт 2019 в 17:29

    Опять кто-то троллит!
    Найти, обезвредить и выписать лещей!