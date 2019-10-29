В тихом центре Новосибирска начали сносить пять старых и опасных зданий

По наблюдениям корреспондента НГС, работы начались в понедельник, 28 октября. Сегодня часть зданий уже разрушена, от административного корпуса, выходящего на улицу Максима Горького, остались только фасадная стена и стена, которая выходит во двор соседнего жилого дома.

В Новосибирске на улице Максима Горького, 10 начали разбирать старые здания — недавно их признали опасными.

От одного из зданий остался только фасад с окнами

По данным сайта Госзакупок, подрядчиком сноса за 384,6 тысяч рублей стала предпринимательница Наталья Шлапакова. Её заместитель, представившийся Маратом, рассказал корреспонденту НГС, что по контракту они должны не позднее чем через 35 рабочих дней передать городу полностью свободную от построек площадку.

«Мусор, который там был до нас, правда, останется — всё, что к нам не относится», — заметил он.



Снос комплекса из пяти зданий, среди которых оказались гараж, склад, столярная и ремонтная мастерские, а также проходная, мэрия заказала в начале октября. Фотограф НГС побывал на месте и посмотрел, что именно будут сносить: вот так выглядят те самые опасные здания.

Как позже пояснили в департаменте земельных и имущественных отношений, в них с сентября введён режим ЧС и демонтировать их решили, чтобы никто не пострадал при возможном обрушении.

