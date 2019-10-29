Строить станцию метро «Спортивная» будет реконструктор «Бахетле»: досье на подрядчика

Компания занималась постройкой жилых комплексов, производственных зданий и реконструировала «Бахетле» Фото: Александр Ощепков / НГС

Власти определились с подрядчиком, которому поручат строительство первого этапа станции метро «Спортивная» — этим займётся компания, которая строила ЖК «На Ельцовской», несколько зданий для шоколадной фабрики «Новосибирская» и реконструировала супермаркет «Бахетле». — Победителем на право заключения контракта на выполнение первой очереди работ по строительству объекта «Станция "Спортивная" Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске» признано ООО СК «Градопроект», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Как сообщили корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, во время конкурса заявилось два участника, которые отказались понижать цену, из-за чего аукцион признали несостоявшимся. — В этом случае побеждает тот участник аукциона, который первым подал заявку. В данном случае победителем признан «Градопроект», — говорится в ответе мэрии. По данным мэрии, работы должны выполнить до 20 декабря 2019 года. Заказчиком выступало «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», принадлежащее мэрии Новосибирска. Как говорится на сайте «Градопроекта», компания занималась реконструкцией супермаркета «Бахетле» строительством жилого комплекса «На Ельцовской» — двух 18-этажных домов с облагороженной придомовой территорией и подземным паркингом. Кроме того, компания строила несколько зданий на территории шоколадной фабрики «Новосибирская», а также здание для торговой сети «Пятёрочки».

По информации базы данных «Контур.Фокус», до этого компания участвовала лишь в двух госзакупках, одну из которых проиграла. 9 октября с «Градопроектом» был заключён контракт на строительство водосбросных канализационных камер с проходными каналами на участке главного водосточного коллектора реки Ельцовка-1. Заказчиком тогда также выступало МУП «УЗС ПТС». Сумма контракта составила 56,5 миллиона рублей. Срок исполнения контракта тоже назначен на декабрь 2019 года.

Директором «Градопроекта» указан Сергей Дмуха, который также значится директором другой строительной компании — «Градинвестстрой». За последние два года в компании было 4 внеплановые проверки инспекции Госстройнадзора — два результата неизвестны, а в двух случаях нарушений не было выявлено. Кроме того, СК «Градопроект» пыталось в 2018 году обанкротить УЗС ПТС из-за долга в 46 миллионов рублей, но вскоре иск отозвали и разбирательство было прекращено. За три года компания участвовала как ответчик в 8 исках на сумму от 28 тысяч рублей до 8 миллионов, проиграв при этом 3 иска на сумму 8,4 миллиона рублей. На момент публикации связаться с «Градопроектом» не получилось — телефон, указанный на сайте, был постоянно занят. Впервые закупку на строительство станции метро опубликовали в начале сентября. Тогда сообщалось, что закончить станцию должны до 30 ноября 2021 года. В октябре 2019 должны были начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. А к марту 2020 года рабочим надо было начать делать входную группу. На все работы планировали потратить до 2,6 миллиарда рублей.

