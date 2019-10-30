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Город

«Опасность для покупателей»: на улицах Новосибирска появились щиты-предупреждения с фотографиями еды

Мэрия Новосибирска усилила борьбу против уличной торговли

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Мэрия разместила на улицах четыре больших рекламных щита

Мэрия разместила на улицах четыре больших рекламных щита

На улицах Новосибирска появились рекламные щиты с надписью «Несанкционированная торговля — угроза для покупателей». Это часть новой программы мэрии по стимулированию организованной торговли.

На щите, который корреспондент НГС заметил в самом начале улицы Советская, помимо слогана компании изображены типичный набор продуктов частных торговцев: сезонные овощи и домашние соленья.

В Комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска рассказали, что городские власти разместили на улицах четыре щита. Сделано это «в рамках реализации мер по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории города», говорится в официальном ответе.

В городской администрации призывают покупать продукты только на организованных властями ярмарках

В городской администрации призывают покупать продукты только на организованных властями ярмарках

О желании усилить борьбу с несанкционированной торговлей мэр Анатолий Локтоть заявил еще в конце августа на совместном заседании с представителями контролирующих служб, в частности там присутствовали полиция и Роспотребнадзор.

В середине октября мэрия провела рейды по городским улицам, на торговцев составили 148 административных протоколов по статьям законов и КоАП «Торговля в неустановленных местах», «Нарушение иных требований…». В мэрии также просят горожан сообщать о фактах незаконной (по их мнению) торговли по горячему телефону, который будет работать да 6 ноября 2019 года (800–350–50–60). 

В мэрии настаивают на том, что речь идет не об уличной торговле как таковой, а только о продавцах, которые не получили на свою деятельность разрешения. Так, сама городская администрация (совместно с областным правительством) регулярно проводит сельскохозяйственные ярмарки, которые сопровождаются, в частности, перекрытием дорог. Последняя такая крупная ярмарка прошла 19 октября на площади Карла Маркса

В 2018 году НГС описывал ситуацию с уличной торговлей в городе: почему власти считают, что проблема несанкционированной торговли сильно обострена, с кем именно им хочется бороться и что обо всём этом думают сами продавцы. 

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    30 окт 2019 в 10:51

    Для ботов главное по любому поводу, выплеснуть свой негатив. Что то делают плохо, ничего не делают тоже плохо. Что это такой заработок или просто хобби ныть по любому поводу?

    30 окт 2019 в 10:47

    Смешно: если мэрия действительно решила бороться с несанкционированной уличной торговлей, то у нее в арсенале есть реальные меры, а не рекламные плакаты.

    алексус
    30 окт 2019 в 10:58

    Дада) берите лучше в Ленте и Горожане - там столько просроченной еды и её некуда девать))