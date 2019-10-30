«Опасность для покупателей»: на улицах Новосибирска появились щиты-предупреждения с фотографиями еды

В Комитете рекламы и информации мэрии города Новосибирска рассказали, что городские власти разместили на улицах четыре щита. Сделано это «в рамках реализации мер по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории города», говорится в официальном ответе.

На щите, который корреспондент НГС заметил в самом начале улицы Советская, помимо слогана компании изображены типичный набор продуктов частных торговцев: сезонные овощи и домашние соленья.

На улицах Новосибирска появились рекламные щиты с надписью «Несанкционированная торговля — угроза для покупателей». Это часть новой программы мэрии по стимулированию организованной торговли.

О желании усилить борьбу с несанкционированной торговлей мэр Анатолий Локтоть заявил еще в конце августа на совместном заседании с представителями контролирующих служб, в частности там присутствовали полиция и Роспотребнадзор.

В середине октября мэрия провела рейды по городским улицам, на торговцев составили 148 административных протоколов по статьям законов и КоАП «Торговля в неустановленных местах», «Нарушение иных требований…». В мэрии также просят горожан сообщать о фактах незаконной (по их мнению) торговли по горячему телефону, который будет работать да 6 ноября 2019 года (800–350–50–60).

В мэрии настаивают на том, что речь идет не об уличной торговле как таковой, а только о продавцах, которые не получили на свою деятельность разрешения. Так, сама городская администрация (совместно с областным правительством) регулярно проводит сельскохозяйственные ярмарки, которые сопровождаются, в частности, перекрытием дорог. Последняя такая крупная ярмарка прошла 19 октября на площади Карла Маркса.