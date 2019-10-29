Полицейские задержали мужчину, сообщившего о минировании ж/д вокзала и ГУМа в Новосибирске

Анонимное сообщение о минировании двух зданий, в том числе железнодорожного вокзала, поступило в полицию около 15:00

Полицейские задержали хулигана, который сегодня, 29 октября, сообщил о минировании зданий ГУМа и вокзала «Новосибирск-Главный».



Анонимное сообщение о «подозрительных предметах в зданиях ГУМа и вокзала "Новосибирск-Главный"» поступило в полицию около 15:00, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



— Сотрудниками правоохранительных органов был проведён необходимый комплекс мероприятий. Опасных предметов в зданиях обнаружено не было. В ходе проведения оперативных мероприятий личность звонившего и сообщившего ложную информацию установлена. Это мужчина 1980 года рождения. В настоящее время он задержан, в отношении него проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, вследствие чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщили в областной полиции.

