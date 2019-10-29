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Полицейские задержали мужчину, сообщившего о минировании ж/д вокзала и ГУМа в Новосибирске

Опасных предметов в зданиях обнаружено не было

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Анонимное сообщение о минировании двух зданий, в том числе железнодорожного вокзала, поступило в полицию около 15:00

Анонимное сообщение о минировании двух зданий, в том числе железнодорожного вокзала, поступило в полицию около 15:00

Полицейские задержали хулигана, который сегодня, 29 октября, сообщил о минировании зданий ГУМа и вокзала «Новосибирск-Главный».

Анонимное сообщение о «подозрительных предметах в зданиях ГУМа и вокзала "Новосибирск-Главный"» поступило в полицию около 15:00, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сотрудниками правоохранительных органов был проведён необходимый комплекс мероприятий. Опасных предметов в зданиях обнаружено не было. В ходе проведения оперативных мероприятий личность звонившего и сообщившего ложную информацию установлена. Это мужчина 1980 года рождения. В настоящее время он задержан, в отношении него проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, вследствие чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщили в областной полиции.

По предварительным данным ГУ МВД России по Новосибирской области, задержанный оказался пьян.

В свою очередь в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО сообщили, что личность звонившего установили оперативники транспортной полиции.

Ранее в Новосибирске завершился суд над жителем Октябрьского района, который позвонил в полицию и пригрозил взорвать шумную стройку по соседству со своим домом

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вокзал Новосибирск-Главный

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    29 окт 2019 в 17:05

    А ведь наверняка за Единую Россию голосовал, явно их континент.

    Худой
    29 окт 2019 в 17:03

    Лещика надо выписать. )
    Шалунишке такому.
    Кто против ставьте минус. )

    Пенсионер
    29 окт 2019 в 17:04

    Наверное объелся сала, охохлился и начал названивать. Бывает. Никогда не ешьте блюда украинской кухни!