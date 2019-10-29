Ветер поднял вверх остановку: смотрим последствия непогоды в Новосибирске

Во вторник, 29 октября, сильный ветер опрокинул несколько деревьев, перевернул остановку и покорежил дорожные знаки.
В частности, в Октябрьском районе на машину упала остановка. Как сообщает с места корреспондент НГС, автомобиль стоял недалеко от здания Якушева, 16А, рядом с перекрёстком Ипподромской и Зыряновской. Откуда принесло павильон, неизвестно.
Мэрия Новосибирска со ссылкой на Новосибирский гидрометцентр сегодня снова предупредила горожан о сильном ветре — его порывы могут достигать 25 м/с. По данным мэрии, порывистый ветер сохранится и 30 октября.
— Мы ждём, что сильный ветер сохранится 29 октября до конца дня. А завтра, 30 октября, ветер будет слабее, чем опасные пределы. Ночью не сильнее 23 м/с, а днём ещё слабее. Так что пока штормовое предупреждение действует только на 29 октября, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В мэрии сообщают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
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Сильный ветер в городе с 24 октября. Синоптики прогнозировали, что к началу недели погода станет спокойной, но в итоге продлили штормовое предупреждение ещё на день. Они ожидают, что ветер останется таким же сильным до конца сегодняшнего дня. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни читайте в нашем материале. Следить за актуальной температурой и погодой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.