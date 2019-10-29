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Осень

Ветер поднял вверх остановку: смотрим последствия непогоды в Новосибирске

Синоптики утверждают, что завтра ветер в городе будет слабее

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На Якушева остановка упала на автомобиль

На Якушева остановка упала на автомобиль

Во вторник, 29 октября, сильный ветер опрокинул несколько деревьев, перевернул остановку и покорежил дорожные знаки.

В частности, в Октябрьском районе на машину упала остановка. Как сообщает с места корреспондент НГС, автомобиль стоял недалеко от здания Якушева, 16А, рядом с перекрёстком Ипподромской и Зыряновской. Откуда принесло павильон, неизвестно.

Мэрия Новосибирска со ссылкой на Новосибирский гидрометцентр сегодня снова предупредила горожан о сильном ветре — его порывы могут достигать 25 м/с. По данным мэрии, порывистый ветер сохранится и 30 октября. 

В Бердске на улице Максима Горького ветер снёс стойку светофора

В Бердске на улице Максима Горького ветер снёс стойку светофора

А в Железнодорожном районе города у кукольного театра на улице Ленина ветер повалил дерево

А в Железнодорожном районе города у кукольного театра на улице Ленина ветер повалил дерево

Синоптики уверяют, что ветер прекратится уже ночью, а 30 октября его сила заметно ослабеет

Синоптики уверяют, что ветер прекратится уже ночью, а 30 октября его сила заметно ослабеет

— Мы ждём, что сильный ветер сохранится 29 октября до конца дня. А завтра, 30 октября, ветер будет слабее, чем опасные пределы. Ночью не сильнее 23 м/с, а днём ещё слабее. Так что пока штормовое предупреждение действует только на 29 октября, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В мэрии сообщают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

В Плющихинском жилмассиве местные жители заметили большой лист металла, который летал на ветру&nbsp;

В Плющихинском жилмассиве местные жители заметили большой лист металла, который летал на ветру 

Вы заметили последствия сильного ветра в Новосибирске? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

Сильный ветер в городе с 24 октября. Синоптики прогнозировали, что к началу недели погода станет спокойной, но в итоге продлили штормовое предупреждение ещё на день. Они ожидают, что ветер останется таким же сильным до конца сегодняшнего дня. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни читайте в нашем материале. Следить за актуальной температурой и погодой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    29 окт 2019 в 16:56

    Что-то мне водителей, пострадавших машин на тротуаре, у кукольного театра, совсем не жалко...

    elka
    29 окт 2019 в 16:56

    Как назло сегодня юбку надела короткую..:))Пришлось придерживать!;)

    29 окт 2019 в 16:55

    какие еще последствия урагана? у них там 185 лямов поделить не могут, передрались все, а вы о ветре)))а Локоть поди туфлю снял и по столу бьет на собрании))))