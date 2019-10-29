Полицейские Новосибирска — об истерии в соцсетях о мальчике, заманивающем жертв

Новосибирцы стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях о мошенничестве с плачущим ребёнком. В полиции заверили, что распространяемая информация — ложная.
Сообщение с фотографией объявления в редакцию НГС прислала читательница Анна. Она поинтересовалась, действительно ли предупреждение о новом способе мошенничества — правда.
В тексте говорится, что рассылку присылают якобы из школ Новосибирска. Как следует из объявления-предупреждения, преступники придумали новый способ заманивать доверчивых людей — для этого они используют плачущих детей, которые подходят к женщинам и девушкам и просят отвести их по адресу, написанному на листочке.
Как сообщили корреспонденту НГС в МВД по Новосибирской области, никаких обращений о заманивании с помощью детей они не получали.
— В связи с вышеизложенным, а также исходя из сведений, предоставленных оперативными подразделениями ГУ МВД России по Новосибирской области, в настоящее время оснований полагать, что данная информация является достоверной, нет, — говорится в ответе МВД на официальный запрос НГС.
Это не первый фейк, которым новосибирцы пугают друг друга в мессенджерах. Так, в конце сентября жители города начали пересылать друг другу в WhatsApp сообщение о маньяке, который убил ученицу второго класса. Летом новосибирцы также получали спам-рассылку о якобы пропавшей девочке — тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» опроверг её розыск.