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Полицейские Новосибирска — об истерии в соцсетях о мальчике, заманивающем жертв

Объявление о ребёнке с запиской рассылают и в мессенджерах

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В полиции не знают о подобных происшествиях&nbsp;

В полиции не знают о подобных происшествиях 

Новосибирцы стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях о мошенничестве с плачущим ребёнком. В полиции заверили, что распространяемая информация — ложная.

Сообщение с фотографией объявления в редакцию НГС прислала читательница Анна. Она поинтересовалась, действительно ли предупреждение о новом способе мошенничества — правда.

В тексте говорится, что рассылку присылают якобы из школ Новосибирска. Как следует из объявления-предупреждения, преступники придумали новый способ заманивать доверчивых людей — для этого они используют плачущих детей, которые подходят к женщинам и девушкам и просят отвести их по адресу, написанному на листочке.

Такое сообщение получила читательница — она заподозрила, что это фейк

Такое сообщение получила читательница — она заподозрила, что это фейк

Как сообщили корреспонденту НГС в МВД по Новосибирской области, никаких обращений о заманивании с помощью детей они не получали. 

— В связи с вышеизложенным, а также исходя из сведений, предоставленных оперативными подразделениями ГУ МВД России по Новосибирской области, в настоящее время оснований полагать, что данная информация является достоверной, нет, — говорится в ответе МВД на официальный запрос НГС.

Это не первый фейк, которым новосибирцы пугают друг друга в мессенджерах. Так, в конце сентября жители города начали пересылать друг другу в WhatsApp сообщение о маньяке, который убил ученицу второго класса. Летом новосибирцы также получали спам-рассылку о якобы пропавшей девочке — тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» опроверг её розыск.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

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    29 окт 2019 в 19:45

    Ча ткое - вацап? 😳Чокчему - итти куда-то? Еслиф к мине рискнёт кто подойти, то я убегу ат ниво, мало ли, пика в рукаве, или иголка с кровью вичового нарика?😳Я близка не подпускаю прохожых и не тусуюся с незнакомыми челами в подворотнях иле на блатхатах😎....И детей я боюся тож....😁

    Гость
    29 окт 2019 в 19:40

    РСП, РБП уже достали со сваим во т цапом. Заняться нечем им.Пусть на работу устроятся,тогда не будет времени на истерию.

    с богаткова
    29 окт 2019 в 19:37

    Вотсап надо запретить. Он не удобный и часто такие рассылки через него.