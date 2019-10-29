Полицейские Новосибирска — об истерии в соцсетях о мальчике, заманивающем жертв

В полиции не знают о подобных происшествиях

Новосибирцы стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях о мошенничестве с плачущим ребёнком. В полиции заверили, что распространяемая информация — ложная.

Сообщение с фотографией объявления в редакцию НГС прислала читательница Анна. Она поинтересовалась, действительно ли предупреждение о новом способе мошенничества — правда.

В тексте говорится, что рассылку присылают якобы из школ Новосибирска. Как следует из объявления-предупреждения, преступники придумали новый способ заманивать доверчивых людей — для этого они используют плачущих детей, которые подходят к женщинам и девушкам и просят отвести их по адресу, написанному на листочке.