«Не надо переоценивать негатив от праздника»: пять высказываний православного священника о Хеллоуине

Отец Александр порассуждал о корнях наших праздников Фото: Виталий Вахрушев, Максим Бутусов

31 октября празднуется Хеллоуин, но, кажется, в последнее время его больше обсуждают, чем отмечают. Насколько этот праздник нам близок? Надо ли его вообще праздновать? Вечный спор! Свои несколько тезисов на этот счёт в колонке изложил пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский. В этом году меня как-то особенно активно спрашивают об отношении к Хеллоуину. Мне самому этот вопрос кажется глубоко третьестепенным, но в паре тезисов сформулирую свою предельно личную позицию по данному вопросу.



1. Церковь не имеет по данному вопросу какой-либо системной консолидированной позиции, так как такая позиция возможна лишь по ряду значимых вероучительных вопросов, во всем же остальном не только возможно, но и предпочтительно разномыслие, «ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор 11:19).

2. В самом данном празднике я не вижу никакой положительной или хоть сколько-нибудь осмысленной повестки. С моей точки зрения, это не более чем вполне примитивное коммерческое начинание, призванное как-то раскачать спрос и потребление в приунывших по осенней поре покупателях, когда до рождественских распродаж ещё далеко.

3. Но я не склонен и чрезвычайно переоценивать негативные последствия подобных празднований. «Идол в мире <есть> ничто» (1 Кор. 8, 4) — я не верю, что хоть кто-либо из празднующих Хеллоуин действительно верит в нечисть, данными практиками старается отогнать (ну или особо экстравагантные — привлечь) её. Это совершенно секулярный (светский. — Прим. ред.) праздник секулярно настроенной молодежи, и единственная группа, которая ищет в этом какие-то сокровенные смыслы, — это некоторые из христиан.



4. Не место и не дело церкви пытаться запретить подобные начинания. Христос призвал нас к свидетельству о наступлении Царства, не к борьбе со злом силою, а к творению дел добра. Нашу проповедь мы преимущественно должны направить не на борьбу с «тлетворным влиянием Запада» или «развращением молодежи», а на указание на сияющий лик Христа Воскресшего. В противном случае мы рвемся запрещать подделки и эрзац-смыслы, не привив людям вкус к настоящему, то есть ведём их в никуда.

И в качестве постскриптума замечу, что для христианина мне кажется совершенно странным и неприемлемым тезис о том, что данный праздник плох тем, что пришел к нам из западной культуры и потому чужд нам, празднующим Масленицу и Купалу. Один извод околоязыческих практик не краше другого, думаю, это прозрачная мысль. Не говоря о том, что абсолютное большинство наших кондовых почвенников устанавливают в своих домах рождественскую ёлку, совсем недавно пришедшую в наш быт из немецких народных традиций.

А вы празднуете Хеллоуин?

Если вы празднуете Хеллоуин, то загляните в нашу простую инструкцию — как сделать фонарь из тыквы (это очень легко!).