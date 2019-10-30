«В столовой уроки не идут»: элитный лицей опроверг нехватку кабинетов и очереди в туалеты

В администрации лицея рассказали, что в этом учебном году в первую смену ходят всего на два класса больше, чем в прошлом Фото: Густаво Зырянов / НГС

На прошлой неделе общественники обвинили в очередях новосибирский лицей № 22 «Надежда Сибири». Со ссылкой на родителей они рассказали, что дети вынуждены на переменах долго ждать, перед тем как сходить в туалет.

НГС нашёл мать одного из учеников — Светлану Андрееву, которая также заявила об очередях и других проблемах. И попросил руководство «Надежды Сибири» прокомментировать обвинения. По версии учебного заведения, озвученные факты не соответствуют действительности. Претензия № 1 . Очереди в туалет

В ролике, который распространила общественная организация «Гражданский патруль» со ссылкой на учеников и их родителей, сообщалось, что в лицее № 22 сложилась острая проблема с туалетами: они не справляются с потоком детей. Лицеисты вынуждены всю перемену стоять в коридоре и ждать своей очереди.

— 1000 человек учатся в первую смену. В туалеты очереди, в столовую у нас тоже бесконечные очереди. В прошлом году дети примерно одинаково по сменам были распределены. А сейчас директор говорит о том, что нужно исполнять указ президента (о переходе школ на односменный режим работы. — Прим. ред.), вывела всех фактически в одну смену, во вторую буквально несколько параллелей учится, — подтвердила корреспонденту НГС Светлана Андреева, мама одного из учеников. Ответ лицея: комиссия не зафиксировала очередей Как объяснили в лицее № 22 «Надежда Сибири» в ответ на официальный запрос НГС, при проектной мощности лицея в 964 места сейчас в первую смену ходят 915 детей. Во вторую смену учатся в общей сложности 346 лицеистов из параллелей 2-х, 3-х и 6-х классов.



— В период с 16 по 23 октября в лицее проходила внеплановая проверка Роспотребнадзора. Один из вопросов, которые поверяла комиссия, — обеспечение санитарных условий для детей: санузлы, кабинеты. В результате очереди в туалеты не зафиксированы ни во время перемен, ни во время уроков. Дежурным администратором и дежурными учителями очереди в туалеты также не зафиксировано, — пояснила директор лицея Лариса Потеряева.

Всего в лицее, по её словам, 15 санузлов. В течение последних трёх лет капитально отремонтировали туалеты для начальных классов, частично — туалеты на втором этаже. Летом 2019 года сделали ремонт в туалетах возле спортзала.

— В план летнего ремонта в 2020 году включён ремонт оставшихся санузлов на первом, втором, третьем этажах. Данные работы гарантированно приведут к увеличению общего количества сантехнических приборов на 8 единиц, — сообщили в лицее.

Претензия № 2 . Уроки в столовой

По словам Светланы Андреевой, на переменах в узком коридоре лицея «не протолкнуться». Кроме того, в этом учебном году не хватает классов для проведения уроков.



— Лично у моего ребёнка занятия по английскому один раз в столовой были, потом ещё по какому-то предмету — уже не помню, — где-то там в коридоре занимались, — рассказала родительница, добавив, что проблема коснулась не только одного конкретного класса.

Ответ лицея: детям хватает кабинетов В лицее утверждают, что у них достаточно кабинетов для детей, которые учатся в первую смену.

«В столовой лицея никогда не проводились и не проводятся уроки», — ответили на запрос НГС в «Надежде Сибири». И добавили, что в этом году в первую смену учатся всего на два класса больше, чем в прошлом. Раньше ученики специализированных классов из параллели седьмых классов ходили в первую смену, а ученики остальных седьмых — во вторую. Но потом в лицее учли пожелания родителей и в новом учебном году всю параллель седьмых классов перевели в первую смену.

«На сегодняшний момент нет ни одного обращения от родителей учащихся о переводе на учёбу во вторую смену. Наоборот, есть большая заинтересованность родителей учащихся шестых классов в обучении их детей также в первую смену, однако на сегодняшний день для этого нет возможности», — говорится в ответе, подписанном директором лицея № 22 .

