Постелют линолеум и сделают обогрев: в Новосибирске потратят очень много денег на 10 старых трамваев

В обновленных трамваях появятся антивандальные сиденья и стальные поручни. А еще — новые обогреватели салона

Мэрия заказала модернизацию десяти трамвайных вагонов — на это планируется потратить больше 185 миллионов рублей.

Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок. Согласно документам закупки, заказчиком модернизации выступает МКУ «Горэлетротранспорт».

«Выполнение работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605 в количестве 10 (десять) штук», — указано в документах закупки. Максимальная цена контракта — 185 миллионов 300 тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки, сиденья в обновленных трамвая будут антивандальными, а звукоизоляцию и утепление вагонов сделают с помощью пенопласта. Кроме того, в трамваях будет не меньше 29 сидячих мест, линолеумный пол и стальные поручни.