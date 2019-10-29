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Дороги и транспорт

Постелют линолеум и сделают обогрев: в Новосибирске потратят очень много денег на 10 старых трамваев

Модернизированные вагоны должны выйти на маршруты не позднее декабря 2020 года

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В обновленных трамваях появятся антивандальные сиденья и стальные поручни. А еще — новые обогреватели салона

В обновленных трамваях появятся антивандальные сиденья и стальные поручни. А еще — новые обогреватели салона

Мэрия заказала модернизацию десяти трамвайных вагонов — на это планируется потратить больше 185 миллионов рублей.

Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок. Согласно документам закупки, заказчиком модернизации выступает МКУ «Горэлетротранспорт». 

«Выполнение работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605 в количестве 10 (десять) штук», — указано в документах закупки. Максимальная цена контракта — 185 миллионов 300 тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки, сиденья в обновленных трамвая будут антивандальными, а звукоизоляцию и утепление вагонов сделают с помощью пенопласта. Кроме того, в трамваях будет не меньше 29 сидячих мест, линолеумный пол и стальные поручни. 

«Срок выполнения работ по модернизации 1 (одного) трамвайного вагона — в течение 60 календарных дней с момента передачи вагона Подрядчику по Акту приёма-передачи вагона на модернизацию при условии перечисления Заказчиком авансового платежа. Общий срок выполнения работ по модернизации всех 10 (десяти) трамвайных вагонов — не позднее 31 декабря 2020 года», — говорится в документах закупки. 

В феврале этого года власти делали аналогичную закупку — заказывали модернизацию 10 других трамваев модели 71-605.

Недавно стало известно об идее городских властей проложить и новую трамвайную ветку — от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мэрия заявила и о поиске инвестора для трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Точняк
    29 окт 2019 в 16:02

    У нас в чопе везде керамогранит,а на отопление директор установил терморегулятор для экономии.

    Гость
    29 окт 2019 в 16:01

    Надо не только обогрев,но и кондиционер.Вон в ОАЭ даже на остановках есть кондиционеры.

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 16:00

    Какой смысл таких трат? Сейчас в семье по 2-3 автомобиля, мало кто пользуется трамваями.