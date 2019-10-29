В центре Новосибирска торжественно открыли постамент для памятника. А памятника пока нет

Основание простоит на бульваре год, пока на нём не соберут саму стелу Фото: Елена Гурьянова / НГС

29 октября на Комсомольском проспекте торжественно открыли постамент для стелы в память новосибирским комсомольцам — саму стелу рассчитывают установить в следующем году, к 100-летию основания организации в Новосибирске.

Инициаторы проекта — общественная организация «29 октября» и Совет ветеранов комсомола Железнодорожного района. Его председатель Владимир Чернов на открытии основания будущей стелы отметил, что её установку сопроводят благоустройством бульвара Комсомольского проспекта — установят лавочки и освещение.



«Город строился руками комсомольцев и молодежи, и сегодня мы открываем важный объект», — подчеркнул он.



Высота стелы составит около 6 м, её сделают из разных видов гранита в Китае Фото: Елена Гурьянова / НГС

Стелу планировали установить ещё в прошлом году, к 100-летию молодёжной организации, но её проект дважды отклоняли на художественном совете при мэре Новосибирска. По словам присутствовавшей на открытии вице-мэра Анны Терешковой, сегодня этот вопрос решён.

«Действительно, вначале были вопросы к стеле, её доработали как проект, и он был утверждён», — подтвердила она.



На Комсомольском проспекте установили и щиты с информацией о новосибирских комсомольцах Фото: Елена Гурьянова / НГС

Кроме того, общественникам всё ещё не хватает средств на изготовление и установку собственно стелы на постамент — по словам Владимира Чернова, нужно ещё около 2,5 миллиона рублей, которые организация «29 октября» сейчас ищет. Сайт регионального отделения партии КПРФ в Новосибирске со ссылкой на депутата Заксобрания Вадима Агеева сообщал, что прежде общественная организация «29 октября» брала субсидию у областной администрации и какую-то часть составили средства, которые им удалось собрать самостоятельно. — Всего на установку памятника требуется около 5 миллионов рублей, а пока удалось вложить в дело где-то около 900 тысяч, — цитируют депутата на сайте партии.

Инициаторами проекта стали ветераны комсомола и организация «29 октября» Фото: Елена Гурьянова / НГС