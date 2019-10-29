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В центре Новосибирска торжественно открыли постамент для памятника. А памятника пока нет

В следующем году общественники рассчитывают установить на нём стелу в честь Новосибирского комсомола

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Основание простоит на бульваре год, пока на нём не соберут саму стелу

Основание простоит на бульваре год, пока на нём не соберут саму стелу

29 октября на Комсомольском проспекте торжественно открыли постамент для стелы в память новосибирским комсомольцам — саму стелу рассчитывают установить в следующем году, к 100-летию основания организации в Новосибирске.

Инициаторы проекта — общественная организация «29 октября» и Совет ветеранов комсомола Железнодорожного района. Его председатель Владимир Чернов на открытии основания будущей стелы отметил, что её установку сопроводят благоустройством бульвара Комсомольского проспекта — установят лавочки и освещение.

«Город строился руками комсомольцев и молодежи, и сегодня мы открываем важный объект», — подчеркнул он.

Высота стелы составит около 6 м, её сделают из разных видов гранита в Китае

Высота стелы составит около 6 м, её сделают из разных видов гранита в Китае

Стелу планировали установить ещё в прошлом году, к 100-летию молодёжной организации, но её проект дважды отклоняли на художественном совете при мэре Новосибирска. По словам присутствовавшей на открытии вице-мэра Анны Терешковой, сегодня этот вопрос решён.

«Действительно, вначале были вопросы к стеле, её доработали как проект, и он был утверждён», — подтвердила она.

На Комсомольском проспекте установили и щиты с информацией о новосибирских комсомольцах

На Комсомольском проспекте установили и щиты с информацией о новосибирских комсомольцах

Кроме того, общественникам всё ещё не хватает средств на изготовление и установку собственно стелы на постамент — по словам Владимира Чернова, нужно ещё около 2,5 миллиона рублей, которые организация «29 октября» сейчас ищет.

Сайт регионального отделения партии КПРФ в Новосибирске со ссылкой на депутата Заксобрания Вадима Агеева сообщал, что прежде общественная организация «29 октября» брала субсидию у областной администрации и какую-то часть составили средства, которые им удалось собрать самостоятельно. 

— Всего на установку памятника требуется около 5 миллионов рублей, а пока удалось вложить в дело где-то около 900 тысяч, — цитируют депутата на сайте партии.

Инициаторами проекта стали ветераны комсомола и организация «29 октября»

Инициаторами проекта стали ветераны комсомола и организация «29 октября»

По проекту высота стелы должна составить порядка 6 метров, её сделают по специальному заказу в Китае из разных видов гранита. На стеле будут изображены ордена комсомола.

Фактически памятник на Комсомольском проспекте установят в три этапа: в прошлом году общественники заложили здесь камень, в этом году установили постамент, а через год, к юбилею Новосибирского комсомола, рассчитывают установить и саму стелу.

Федеральное 100-летие ВЛКСМ в прошлом году в Новосибирске отметили с размахом: в Кировском районе высадили комсомольскую аллею, а в метро запустили «красный» поезд.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Патриот
    29 окт 2019 в 13:49

    Поставить бюст отца нашей нации - Путина!

    Ха-ха
    29 окт 2019 в 13:49

    "...её сделают по специальному заказу в Китае из разных видов гранита...", а в России слабо? или уже технологий нет из гранита сделать монумент??? Позор.

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 13:48

    Хорошее и нужное дело! Во имя памяти Им!