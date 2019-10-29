В центре Новосибирска торжественно открыли постамент для памятника. А памятника пока нет

29 октября на Комсомольском проспекте торжественно открыли постамент для стелы в память новосибирским комсомольцам — саму стелу рассчитывают установить в следующем году, к 100-летию основания организации в Новосибирске.
Инициаторы проекта — общественная организация «29 октября» и Совет ветеранов комсомола Железнодорожного района. Его председатель Владимир Чернов на открытии основания будущей стелы отметил, что её установку сопроводят благоустройством бульвара Комсомольского проспекта — установят лавочки и освещение.
«Город строился руками комсомольцев и молодежи, и сегодня мы открываем важный объект», — подчеркнул он.
Стелу планировали установить ещё в прошлом году, к 100-летию молодёжной организации, но её проект дважды отклоняли на художественном совете при мэре Новосибирска. По словам присутствовавшей на открытии вице-мэра Анны Терешковой, сегодня этот вопрос решён.
«Действительно, вначале были вопросы к стеле, её доработали как проект, и он был утверждён», — подтвердила она.
Кроме того, общественникам всё ещё не хватает средств на изготовление и установку собственно стелы на постамент — по словам Владимира Чернова, нужно ещё около 2,5 миллиона рублей, которые организация «29 октября» сейчас ищет.
Сайт регионального отделения партии КПРФ в Новосибирске со ссылкой на депутата Заксобрания Вадима Агеева сообщал, что прежде общественная организация «29 октября» брала субсидию у областной администрации и какую-то часть составили средства, которые им удалось собрать самостоятельно.
— Всего на установку памятника требуется около 5 миллионов рублей, а пока удалось вложить в дело где-то около 900 тысяч, — цитируют депутата на сайте партии.
По проекту высота стелы должна составить порядка 6 метров, её сделают по специальному заказу в Китае из разных видов гранита. На стеле будут изображены ордена комсомола.
Фактически памятник на Комсомольском проспекте установят в три этапа: в прошлом году общественники заложили здесь камень, в этом году установили постамент, а через год, к юбилею Новосибирского комсомола, рассчитывают установить и саму стелу.
Федеральное 100-летие ВЛКСМ в прошлом году в Новосибирске отметили с размахом: в Кировском районе высадили комсомольскую аллею, а в метро запустили «красный» поезд.