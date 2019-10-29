Жители Балластного карьера стали по ночам охранять дорогу от техники. Сегодня потребовалась скорая

В 4 утра строительная техника неожиданно появилась у домов местных жителей — они перекрыли ей дорогу Фото: скриншот видео

Сегодня ночью, 29 октября, в микрорайоне Балластный карьер у месторождения «Кучино», где планируют добывать песок, произошло столкновение между местными жителями и рабочими. Как рассказала корреспонденту НГС читательница Анастасия Сергеева, местные жители улицы Клубной уже несколько дней дежурят у дороги к болоту, возле которого планируют добывать песок — они выступают против добычи, так как опасаются, что их дома могут из-за этого пострадать. Ночью, примерно в 4 утра, говорит она, жильцы домов у дороги сообщили о шуме машин — вышедшие на место жители обнаружили специализированную технику и тут же перегородили ей путь.

Видео: читательница Анастасия

— С четверга мы каждый день пытаемся удержать технику, которую «Старица» (планирует начать добычу песка на месторождении. — Прим. ред.) завозит на болото Кучино. Завозит она её нелегально, так как ещё не выиграны суды. Под предлогом прокладки кабеля она пытается сейчас затащить технику, которая занимается именно пескодобычей. В понедельник и сегодня они опять приехали с техникой, только уже ночью, в момент, когда жители глубоко спят. Мы быстрее собрали народ и прибежали сюда. Мы своими машинами, телами перекрыли дорогу, — говорит она. По словам Анастасии, жители вызвали на место полицию, которая зафиксировала факт и уехала. В этот самый момент, говорит она, на двух дежуривших у дороги женщин напали. — Буквально полиция уехала, на двух женщин налетели двое, как теперь выясняется, неизвестных. Сбили женщин — их оттолкнули в сторону. Травмы, слава богу, серьёзные не получили. Но плохо им стало: у одной давление повысилось до 200, а у другой сахар. Во-вторых, у меня выхватили телефон и выбросили в грязь. Некоторые функции у него теперь не работают. Вызвали полицию, и они зафиксировали этот факт. Кто те люди, которые нападали? Они сопровождали технику, но водители говорят, что они не с ними, — недоумевает Анастасия.

Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила корреспонденту НГС, что сегодня ночью в Ленинский район действительно выезжала скорая. — На Клубную, 4/3 у машины на улице одной 60-летней женщине было плохо, но она отказалась от обследования, — рассказала Большакова. В пресс-службе МВД корреспонденту НГС пообещали сообщить позднее, действительно ли кто-то вызывал полицию на Клубную улицу. Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор ООО «Старица» Константин Хоруженко, он не слышал ни о каких нападениях. По его мнению, жильцы незаконно перекрывают доступ для добывающей техники. — Там три дня пытается зайти техника и осуществить работы по согласованному проекту, в том числе с мэрией. Инициативная группа отказывает понимать, что белое — это белое, а чёрное — это чёрное, просто противоправными действиями пытаются противостоять законному разрешению. Я подал [по этому поводу] два заявления в полицию и заявление в ФСБ, — объяснил Хоруженко. Скандал вокруг месторождения «Кучино» длится уже больше года. В конце апреля жители микрорайонов, между которыми находится месторождение, вышли на пикет с требованием не только сохранить соединяющую их дорогу, но и вовсе отменить планы по разработке карьера. Жители опасаются, что работы разрушат сложившуюся экосистему и их дома.

