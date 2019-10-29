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Город

Жители Балластного карьера стали по ночам охранять дорогу от техники. Сегодня потребовалась скорая

Жители опасаются, что добыча песка может повредить их дома, в компании отмечают, что всё законно

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В 4 утра строительная техника неожиданно появилась у домов местных жителей — они перекрыли ей дорогу

В 4 утра строительная техника неожиданно появилась у домов местных жителей — они перекрыли ей дорогу

Сегодня ночью, 29 октября, в микрорайоне Балластный карьер у месторождения «Кучино», где планируют добывать песок, произошло столкновение между местными жителями и рабочими. 

Как рассказала корреспонденту НГС читательница Анастасия Сергеева, местные жители улицы Клубной уже несколько дней дежурят у дороги к болоту, возле которого планируют добывать песок — они выступают против добычи, так как опасаются, что их дома могут из-за этого пострадать. Ночью, примерно в 4 утра, говорит она, жильцы домов у дороги сообщили о шуме машин — вышедшие на место жители обнаружили специализированную технику и тут же перегородили ей путь. 

— С четверга мы каждый день пытаемся удержать технику, которую «Старица» (планирует начать добычу песка на месторождении. — Прим. ред.) завозит на болото Кучино. Завозит она её нелегально, так как ещё не выиграны суды. Под предлогом прокладки кабеля она пытается сейчас затащить технику, которая занимается именно пескодобычей. В понедельник и сегодня они опять приехали с техникой, только уже ночью, в момент, когда жители глубоко спят. Мы быстрее собрали народ и прибежали сюда. Мы своими машинами, телами перекрыли дорогу, — говорит она.

По словам Анастасии, жители вызвали на место полицию, которая зафиксировала факт и уехала. В этот самый момент, говорит она, на двух дежуривших у дороги женщин напали.

— Буквально полиция уехала, на двух женщин налетели двое, как теперь выясняется, неизвестных. Сбили женщин — их оттолкнули в сторону. Травмы, слава богу, серьёзные не получили. Но плохо им стало: у одной давление повысилось до 200, а у другой сахар. Во-вторых, у меня выхватили телефон и выбросили в грязь. Некоторые функции у него теперь не работают. Вызвали полицию, и они зафиксировали этот факт. Кто те люди, которые нападали? Они сопровождали технику, но водители говорят, что они не с ними, — недоумевает Анастасия.

Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила корреспонденту НГС, что сегодня ночью в Ленинский район действительно выезжала скорая. 

— На Клубную, 4/3 у машины на улице одной 60-летней женщине было плохо, но она отказалась от обследования, — рассказала Большакова. 

В пресс-службе МВД корреспонденту НГС пообещали сообщить позднее, действительно ли кто-то вызывал полицию на Клубную улицу. 

Как сообщил корреспонденту НГС генеральный директор ООО «Старица» Константин Хоруженко, он не слышал ни о каких нападениях. По его мнению, жильцы незаконно перекрывают доступ для добывающей техники.

— Там три дня пытается зайти техника и осуществить работы по согласованному проекту, в том числе с мэрией. Инициативная группа отказывает понимать, что белое — это белое, а чёрное — это чёрное, просто противоправными действиями пытаются противостоять законному разрешению. Я подал [по этому поводу] два заявления в полицию и заявление в ФСБ, — объяснил Хоруженко.

Скандал вокруг месторождения «Кучино» длится уже больше года. В конце апреля жители микрорайонов, между которыми находится месторождение, вышли на пикет с требованием не только сохранить соединяющую их дорогу, но и вовсе отменить планы по разработке карьера. Жители опасаются, что работы разрушат сложившуюся экосистему и их дома.

Аналогичный пикет жильцы провели и 5 сентября 2019 года. Тогда Хоруженко говорил корреспонденту НГС, что через пять лет на месте, где сейчас находится свалка, появится чистое озеро, а земля вернётся обратно в пользование мэрии.

А в октябре 2019 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону жителей микрорайона Балластный карьер в Ленинском районе Новосибирска — теперь их позовут в суд как заинтересованных лиц. 

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    КОММЕНТАРИИ (69)

    29 окт 2019 в 14:47

    Во первых, там нет места для добычи песка. Участок настолько маленький, что любая более менее активная добыча приведет к разрушению домов.
    Во вторых изменится гидрологический режим. Например по соседству в г Обь после того как выковали котлован за экспоцентром у мнгоих людей начало затапливать погреба и дома.
    Раньше талая вода весной уходила через р власиху в чик и далее в обь, а теперь стоит круглый год в большом котловане и из за этого уровень грунтовых вод вырос.
    То же самое будет и тут. Пока болотце содержит небольшое количество воды, связанной торфом, после начала добычи песка количество воды увеличится и она не будет связана ничем. Люди бьются за свои дома вполне обоснованно

    философ
    29 окт 2019 в 14:38

    "...они выступают против добычи, так как опасаются, что их дома могут из-за этого пострадать." А я опасаюсь, что когда-нибудь Солнце погаснет!!!
    Вот чё к чему развели панику...Относитесь к жизни уже по философски! Всем хорошего дня!!!

    Кеторибайкерс
    29 окт 2019 в 14:38

    В России закон это то, что хотят богатые. Они могут любую хотелку сделать законом.