«Это рекордное событие»: учёный назвал причины землетрясения под Искитимом

— Землетрясение техногенного характера. Напомню, 9 января было землетрясение 4,4 балла, сейчас 4,5 — рекордное событие для этой зоны с начала XX века по настоящее время. Это реакция среды на сильное техногенное воздействие. Реакция на перемещение масс: в одном месте идёт разгрузка, в другом нагрузка, создаётся напряжение, которое приводит к разрядке. Больше всех ощущали в Харино, посёлки к северу от разреза и в Искитиме, — пояснил директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов.

Причиной землетрясения в Искитимском районе стали работы на Колыванском угольном разрезе, который входит в компанию АО «Сибирский антрацит». Учёные считают, что добыча угля, которая ведется в этом месте с 2005 года, сильно влияет на сейсмообстановку региона.

Учёный отметил, что землетрясения в Искитимском районе происходят всё чаще, а главное — сила подземных толчков нарастает.

— В этой зоне постоянно идут землетрясения, но магнитудой больше 4 — это второе. До этого по два-три балла. Это активизация реакции на усиление развития добычи угля. Добыча идёт, значит, и отвечать будет. Например, в Кузбассе отвечают все регионы. Если сейчас через полгода повторяются четвёрки, то есть шанс, что будет больше. Нужно изучать, устанавливать режимы [добычи угля]. Среда может реагировать пластично, но если ты добываешь так, что не даёшь ей шанса к релаксации, бесконтрольно к сейсмическим процессам, то она отвечает землетрясением. Помните Бачатское землетрясение (19 июля 2013 года в Кемеровской области — прим. ред.)? Сначала было 3,9, потом 4,3, а потом 6,1 балла. 6,1 привело к разрушениям, — добавил Александр Еманов.

Редакция НГС направила запрос в компанию «Сибирский антрацит» с просьбой прокоммертировать это.

Утром во вторник, 29 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе — из-за землетрясения в домах Новосибирской области даже треснула штукатурка.