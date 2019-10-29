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Возле магазинов на Горской поставили железного Терминатора с пулеметом

Скульптуру, сделанную из металлолома, поставил стрелковый клуб

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Фигура робота с пулемётом появилась у входа в магазин автотоваров

Фигура робота с пулемётом появилась у входа в магазин автотоваров

В Новосибирске на крыльце магазина автомобильных запчастей и аксессуаров на Горской появилась металлическая фигура Терминатора.

Фигуру установил стрелковый клуб «Сибирь» в этом октябре.

— Да, это наш железный человек, его сделал один из наших друзей, — сообщил корреспонденту НГС в клубе. В самом стрелковом клубе скульптуру называют роботом.

Скульптура сварена из стальных автомобильных деталей. Робот не достигает полного портретного сходства с персонажем фильмов о Терминаторе. Однако многоствольный пулемет в руках железного человека явно отсылает именно к этому киногерою, когда он предстаёт уже без человеческой оболочки, которую играет Арнольд Шварценеггер

Скульптура сделана из металлолома

Скульптура сделана из металлолома

Фигура появилась в октябре

Фигура появилась в октябре

Новосибирские компании регулярно мастерят различные фигуры из металлолома, чтобы привлечь к себе внимание. Так в 2017 году компания «Сварка54.рф» собрала из обрезков металла фигуру трансформера, которую поставили на территории возле торгового комплекса автотоваров «АвтоМаркет».

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Точняк
    29 окт 2019 в 20:05

    Понравилось.Фильм терминатор часто в чопе пересматриваем.на видоекассетах.

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 20:04

    А это идея, поставить скульптуру сотрудника ЧОПа.

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 20:04

    А могли бы джугашвили поставить, но нет