Возле магазинов на Горской поставили железного Терминатора с пулеметом

В Новосибирске на крыльце магазина автомобильных запчастей и аксессуаров на Горской появилась металлическая фигура Терминатора.
Фигуру установил стрелковый клуб «Сибирь» в этом октябре.
— Да, это наш железный человек, его сделал один из наших друзей, — сообщил корреспонденту НГС в клубе. В самом стрелковом клубе скульптуру называют роботом.
Скульптура сварена из стальных автомобильных деталей. Робот не достигает полного портретного сходства с персонажем фильмов о Терминаторе. Однако многоствольный пулемет в руках железного человека явно отсылает именно к этому киногерою, когда он предстаёт уже без человеческой оболочки, которую играет Арнольд Шварценеггер
Новосибирские компании регулярно мастерят различные фигуры из металлолома, чтобы привлечь к себе внимание. Так в 2017 году компания «Сварка54.рф» собрала из обрезков металла фигуру трансформера, которую поставили на территории возле торгового комплекса автотоваров «АвтоМаркет».