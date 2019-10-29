Возле магазинов на Горской поставили железного Терминатора с пулеметом

Фигура робота с пулемётом появилась у входа в магазин автотоваров

В Новосибирске на крыльце магазина автомобильных запчастей и аксессуаров на Горской появилась металлическая фигура Терминатора.

Фигуру установил стрелковый клуб «Сибирь» в этом октябре.

— Да, это наш железный человек, его сделал один из наших друзей, — сообщил корреспонденту НГС в клубе. В самом стрелковом клубе скульптуру называют роботом.

Скульптура сварена из стальных автомобильных деталей. Робот не достигает полного портретного сходства с персонажем фильмов о Терминаторе. Однако многоствольный пулемет в руках железного человека явно отсылает именно к этому киногерою, когда он предстаёт уже без человеческой оболочки, которую играет Арнольд Шварценеггер

