5 фактов о землетрясении под Новосибирском: какой силы, где был эпицентр

Утром во вторник, 29 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области. Мы собрали 5 фактов о том, какой силы было землетрясение и где именно оно произошло.
Во время землетрясения жители Новосибирска и Искитима почувствовали лёгкие толчки, а жители села Харино, которое находилось в трех километрах от эпицентра, услышали гул, напоминающий грузовые машины и рассказали, что мебель в домах начала двигаться.
После землетрясения в Искитимском районе начали работать несколько рабочих групп — они проверят нет ли угрозы, что после толчков обрушатся здания. Мы собираем все подробности о происшествии в режиме онлайн.
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