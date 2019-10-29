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Землетрясение в Искитимском районе

5 фактов о землетрясении под Новосибирском: какой силы, где был эпицентр

В Искитимский район выехали спасатели. Они проверят, нет ли угрозы обрушения зданий

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Толчки ощущали в Новосибирске и Искитиме

Толчки ощущали в Новосибирске и Искитиме

Утром во вторник, 29 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области. Мы собрали 5 фактов о том, какой силы было землетрясение и где именно оно произошло.

Во время землетрясения жители Новосибирска и Искитима почувствовали лёгкие толчки, а жители села Харино, которое находилось в трех километрах от эпицентра, услышали гул, напоминающий грузовые машины и рассказали, что мебель в домах начала двигаться. 

После землетрясения в Искитимском районе начали работать несколько рабочих групп — они проверят нет ли угрозы, что после толчков обрушатся здания. Мы собираем все подробности о происшествии в режиме онлайн.

Вы живете в одном из этих населенных пунктов? Расскажите НГС, ощущали ли последствия землетрясения — вибрацию и толчки: пишите в наш WhatsApp и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157–00–00.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    29 окт 2019 в 11:07

    Боже, когда ты сделаешь неожиданное землетрясение в Маскве баллов так на 9-10?

    Боготковский ЧОП на Ё-мобиле
    29 окт 2019 в 10:51

    Сибирский Антрацит ради денег изрыл весь район вот и трясёт

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 10:59

    Землетрясение не почувствовал. Трещин в земле и разрушенных зданий не наблюдал.