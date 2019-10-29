5 фактов о землетрясении под Новосибирском: какой силы, где был эпицентр

Утром во вторник, 29 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области. Мы собрали 5 фактов о том, какой силы было землетрясение и где именно оно произошло.



Во время землетрясения жители Новосибирска и Искитима почувствовали лёгкие толчки, а жители села Харино, которое находилось в трех километрах от эпицентра, услышали гул, напоминающий грузовые машины и рассказали, что мебель в домах начала двигаться.