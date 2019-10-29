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Землетрясение в Искитимском районе

После землетрясения под Новосибирском начали проверять здания из-за опасности их обрушения

Сильнее всего толчки ощущали жители четырёх сёл под Искитимом

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Землетрясение ощутили даже в Искитиме и Новосибирске

Землетрясение ощутили даже в Искитиме и Новосибирске

Этим утром 29 октября землетрясение зарегистрировали в четырех сёлах Искитимского района — на место выехали специалисты, чтобы убедиться, что нет угрозы обрушения зданий.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области, землетрясение ощущалось в 10-километровой зоне в населённых пунктах Харино, Девкино, Усть-Чём и Белово.

— В Новосибирской области на единый номер вызова всех экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего в Искитимском районе сейсмособытия. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки, — уточнили в МЧС.

По словам спасателей, сейчас в Искитимском районе работают три группы специалистов. Их задача — зафиксировать повреждения и убедиться, что нет угрозы обрушения социально значимых объектов и жилых домов. 

Землетрясение произошло неподалёку от деревни Харино, однако вибрацию ощутили даже в Искитиме и в Новосибирске. Так, по словам жителя Искитима, его дом качнуло четыре раза — в итоге даже треснула штукатурка в подъезде. А одна из жительниц Новосибирска спутала землетрясение с головокружением. Мы собираем все подробности о происшествии в режиме онлайн.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 10:38

    Ахха-ха-ха-хаа! Они под новосибирском ещё и здания нашли! ))

    Можно я скажу?
    29 окт 2019 в 10:41

    Деревню Девкино постоянно трясет....

    Боготковский ЧОП на Ё-мобиле
    29 окт 2019 в 10:40

    Это антрацитники создают землетрясения ради баблоприбыли