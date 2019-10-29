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Порывистый ветер повалил несколько деревьев и забор в Новосибирске

Ветер бушует в Новосибирске с прошлой недели

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Покрытие детской площадки оборвало сильным ветром

Покрытие детской площадки оборвало сильным ветром

Сегодня в Новосибирске ветром повалило несколько металлических заборов в Заельцовском районе и оборвало покрытие на беседке в Ленинском районе.

Вы заметили последствия сильного ветра в Новосибирске? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

По наблюдениям корреспондента НГС, из-за сильного ветра оборвало покрытие беседки на детской площадки в Ленинском районе рядом с домами на улицах Связистов, 1 и Титова, 182. Под сильными порывами ветра оставшиеся куски пластмассового покрытия бьют по остову беседки.

Кроме того, ветер повалил металлический забор в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук, 238. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». В результате, говорит очевидец, забор упал на две припаркованные машины — Mitsubishi Lancer и Honda CR-V.

Листы забора упали на две машины

Листы забора упали на две машины

Как сообщили корреспонденту НГС в единой диспетчерской службе, вчера к ним поступило два обращения, связанные с сильным ветром. Так, на улице Новая Заря, 15 в Калининском районе дерево упало на детскую площадку. В этот же день его распилили и убрали. А на улице Ядринцевской в Центральном районе дерево рухнуло на автомобиль. 

Сильный ветер в городе с 24 октября. Синоптики прогнозировали, что к началу недели погода станет спокойной, но в итоге продлили штормовое предупреждение ещё на день. Они ожидают, что ветер останется таким же сильным до конца сегодняшнего дня. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни читайте в нашем материале.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 09:51

    Машину нужно ставить в гараж. Как это делаю я!

    Боготковский ЧОП на Ё-мобиле
    29 окт 2019 в 09:53

    Сотрудники ЧОПа огородят все деревья

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 10:11

    Жаль, что машину с детской площадки ветром не унесло.