Порывистый ветер повалил несколько деревьев и забор в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске ветром повалило несколько металлических заборов в Заельцовском районе и оборвало покрытие на беседке в Ленинском районе.

Вы заметили последствия сильного ветра в Новосибирске? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.



По наблюдениям корреспондента НГС, из-за сильного ветра оборвало покрытие беседки на детской площадки в Ленинском районе рядом с домами на улицах Связистов, 1 и Титова, 182. Под сильными порывами ветра оставшиеся куски пластмассового покрытия бьют по остову беседки.