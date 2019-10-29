«Качнуло кресло и стол»: под Новосибирском случилось землетрясение

Утром во вторник, 29 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области.



Один из читателей НГС, живущий на 7-м этаже в микрорайоне ОбьГЭС, почувствовал землетрясение в 8:31.

«Сидел дома, перед компьютером. Качнуло кресло и стол несколько раз с перерывами в секунд 10–15», — написал новосибирец в редакционный WhatsApp.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, землетрясение магнитудой 4,5 случилось в половине девятого утра в 15 километрах к северу-востоку от Искитима. Эпицентр располагался в точке с координатами 54.70 градусов северной широты и 83.51 восточной долготы.