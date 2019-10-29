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«Качнуло кресло и стол»: под Новосибирском случилось землетрясение

Подземные толчки ощущались и в городе

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Эпицентр землетрясения находился недалеко от деревни Калиновка Искитимского района

Эпицентр землетрясения находился недалеко от деревни Калиновка Искитимского района

Утром во вторник, 29 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области.

Один из читателей НГС, живущий на 7-м этаже в микрорайоне ОбьГЭС, почувствовал землетрясение в 8:31.

«Сидел дома, перед компьютером. Качнуло кресло и стол несколько раз с перерывами в секунд 10–15», — написал новосибирец в редакционный WhatsApp.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, землетрясение магнитудой 4,5 случилось в половине девятого утра в 15 километрах к северу-востоку от Искитима. Эпицентр располагался в точке с координатами 54.70 градусов северной широты и 83.51 восточной долготы.

Если вы тоже ощутили землетрясение и хотите поделиться своими впечатлениями, пишите в наш WhatsApp и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157–00–00.

В прошлом месяце в Искитимском районе также случилось землетрясение, но тогда его магнитуда была меньше.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    ЧОП-отролль с Богаткого
    29 окт 2019 в 09:06

    Это сотрудники ЧОПа производили жёсткое задержание нарушителей, не бойтесь граждане!

    Фото пользователя
    29 окт 2019 в 09:04

    Качнуло чуть-чуть, да.

    29 окт 2019 в 09:14

    Поселок Линево, рабочее место - 2 этаж производственного цеха.
    Качнуло так, что цех заскрипел и поехал стул. Переглянулись)