«Качнуло кресло и стол»: под Новосибирском случилось землетрясение

Утром во вторник, 29 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области.
Один из читателей НГС, живущий на 7-м этаже в микрорайоне ОбьГЭС, почувствовал землетрясение в 8:31.
«Сидел дома, перед компьютером. Качнуло кресло и стол несколько раз с перерывами в секунд 10–15», — написал новосибирец в редакционный WhatsApp.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, землетрясение магнитудой 4,5 случилось в половине девятого утра в 15 километрах к северу-востоку от Искитима. Эпицентр располагался в точке с координатами 54.70 градусов северной широты и 83.51 восточной долготы.
Если вы тоже ощутили землетрясение и хотите поделиться своими впечатлениями, пишите в наш WhatsApp и звоните в нашу редакцию по номеру +7 923 157–00–00.
В прошлом месяце в Искитимском районе также случилось землетрясение, но тогда его магнитуда была меньше.