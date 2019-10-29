Хоккеист Владимир Тарасенко выбыл из игры на несколько месяцев из-за травмы

Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», выбыл из игры на несколько месяцев из-за травмы плеча. О том, что 27-летнему форварду предстоят операция на левом плече и пятимесячный перерыв в связи с травмой, сообщила пресс-служба «Сент-Луис Блюз».
В пресс-службе уточнили, что на прошлой неделе в первом периоде матча против «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Тарасенко отыграл 4 минуты 37 секунд, после чего столкнулся с защитником соперников Шоном Уокером и выбыл из игры. Теперь хоккеисту предстоит длительное восстановление после травмы.
В свою очередь спортивный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы Владимира Тарасенко, сообщил ТАСС, что точные сроки восстановления нападающего станут известны к концу недели.
— К сожалению, травма плеча очень часто встречается у хоккеистов. Я знаю много игроков НХЛ, которые делали такие же операции, но это было в разные моменты сезона. К сожалению, Владимиру предстоит это в самом разгаре регулярного чемпионата. Но я знаю Владимира — он боец, — и не удивлюсь, если он восстановится быстрее, чем за пять месяцев, — сообщил агент.
Весной 2018 года Владимиру Тарасенко также сделали операцию на плече — тогда нападающий получил травму в матче с денверской командой «Колорадо Эвеланш». После операции хоккеист быстро восстановился — меньше чем через четыре месяца он вернулся к тренировкам, а вскоре помог «Сент-Луису» завоевать Кубок Стэнли. Уже после триумфа, в июне 2019 года, Владимир Тарасенко перенёс артроскопическую операцию на левом колене.