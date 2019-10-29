Хоккеист Владимир Тарасенко выбыл из игры на несколько месяцев из-за травмы

Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», выбыл из игры на несколько месяцев из-за травмы плеча. О том, что 27-летнему форварду предстоят операция на левом плече и пятимесячный перерыв в связи с травмой, сообщила пресс-служба «Сент-Луис Блюз».

В пресс-службе уточнили, что на прошлой неделе в первом периоде матча против «Лос-Анджелес Кингз» Владимир Тарасенко отыграл 4 минуты 37 секунд, после чего столкнулся с защитником соперников Шоном Уокером и выбыл из игры. Теперь хоккеисту предстоит длительное восстановление после травмы.