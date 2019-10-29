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В мэрии рассказали, когда на Монументе Славы снова зажгут Вечный огонь

Пламя погасили несколько месяцев назад из-за масштабной реконструкции в сквере

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Вечный огонь на Монументе Славы снова зажгут 7 ноября

Вечный огонь на Монументе Славы снова зажгут 7 ноября

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о том, что на следующей неделе вновь зажгут Вечный огонь на Монументе Славы — несколько месяцев назад пламя пришлось погасить из-за масштабной реконструкции в сквере.

Огонь для чаши привезут из Москвы.

«В Москве, у Могилы Неизвестного Солдата, состоится торжественная передача огня при участии народного артиста СССР Василия Ланового. 7 ноября огонь прибудет в Новосибирск. В 12 часов его зажгут на Монументе Славы. В этот день мы почтим память павших героев, вспомним парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с Красной площади уходили на фронт», — написал Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

Мэр напомнил, что Вечный огонь на Монументе Славы горел с 6 ноября 1967 года. Впервые его зажгли от мартеновской печи на Чкаловском заводе, которая работала всю войну. К мемориалу огонь тогда привёз БТР. Летом этого года пламя погасло: во время масштабной реконструкции в Сквере Славы подачу газа в чашу пришлось отключить. 

Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в сквере появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    29 окт 2019 в 08:04

    Технически можно было сделать временный автономный источник газа. Но чиновникам наплевать. Погасание "вечного" огня очень показательный пример разгильдяйства и пофигизма власти.

    Гость
    29 окт 2019 в 07:57

    Позор. Не знал что его погасили, тем более ради какой-то бутафорской реконструкции. Даже в 90е не гасили.

    Гость
    29 окт 2019 в 08:06

    А почему именно 7 ноября? Если я правильно помню историю, то фашисты вторглись на нашу территорию в 4.10 22 июня 1941 года.И первыми в бой вступили пограничные наряды.Тогда же и появились первые герои и первые погибшие.Почему огонь не зажечь в эту дату и в это время???
    Или дата выбрана потому что мэр хочет напомнить, что он коммунист?