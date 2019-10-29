В мэрии рассказали, когда на Монументе Славы снова зажгут Вечный огонь

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о том, что на следующей неделе вновь зажгут Вечный огонь на Монументе Славы — несколько месяцев назад пламя пришлось погасить из-за масштабной реконструкции в сквере.

Огонь для чаши привезут из Москвы.

«В Москве, у Могилы Неизвестного Солдата, состоится торжественная передача огня при участии народного артиста СССР Василия Ланового. 7 ноября огонь прибудет в Новосибирск. В 12 часов его зажгут на Монументе Славы. В этот день мы почтим память павших героев, вспомним парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с Красной площади уходили на фронт», — написал Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

