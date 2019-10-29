Новосибирские вузы вошли в престижный международный рейтинг

Агенство RUR совместно с международной компанией Clarivate Analytics составило репутационный рейтинг университетов мира — Reputation World University Ranking. В него вошли три новосибирских вуза.
Аналитики оценили 834 вуза из разных стран мира. Новосибирский государственный университет занял 139-е место в рейтинге, на 11 пунктов улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом. НГТУ также поднялся в списке с 564-го на 560-е место. НГУЭУ, наоборот, опустился с 784-го на 797-е место.
В тройку самых престижных университетов России, представленных в рейтинге, вошли МГУ (45-е место), МФТИ (109-е место) и СПбГУ (118-е место). Возглавляет список Гарвардский университет.
При составлении рейтинга авторы основывались на двух показателях: репутации учебного заведения в области преподавания и в области исследований.
Ранее НГУ и НГТУ вошли в рейтинги по компьютерным и инженерным наукам, составленные международным образовательным журналом Times Higher Education.